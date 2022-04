Kritik an Ampel-Plänen Bundesrechnungshof kritisiert das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr

Nach Jahren knapper Ressourcen schwimmt die Bundeswehr plötzlich im Geld. Die Milliarden müsse die Regierung aber wohlüberlegt investieren, mahnen die Rechnungsprüfer.

Es müsse klar ersichtlich sein, was aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr und was aus dem Haushalt finanziert werde, fordert der Bundesrechnungshof. (Foto: dpa) Flugabwehrraketensysteme der Bundeswehr

Berlin Angesichts des geplanten 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr und der in Aussicht gestellten Aufstockung des Verteidigungsetats mahnt der Bundesrechnungshof einen verantwortungsvollen Umgang mit den Geldern an. Die Bundesregierung müsse „bei jedem Verteidigungseuro gut überlegen, gut planen und dann investieren“, sagte der Präsident des Rechnungshofs, Kay Scheller, am Dienstag vor Journalisten.

Um die Beschaffung notwendiger Rüstungsgüter zu beschleunigen und kostengünstiger zu machen, sei ein effektives Forderungscontrolling auf Ebene des Generalinspekteurs notwendig, damit Aufträge nicht mit Sonderwünschen überfrachtet werden.

Als Beispiel nannte Scheller mehr als 1500 eigene Forderungen, die die Bundeswehr bei der Anschaffung eines schweren Transporthubschraubers berücksichtigt sehen wollte. Deutschland dürfe nicht nur auf die mit Diamanten besetzte „Goldrandlösung“ setzen, sondern müsse mehr bestellen, was am Markt verfügbar sei – im Idealfall gemeinsam mit Nato-Partnern.