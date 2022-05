Kritik aus der Wirtschaft Gesetz zum Schutz von Whistleblowern: „Fast zwanghafte legislative Übererfüllung“

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will bei den deutschen Regelungen zu Whistleblowern über die Vorgaben der Europäischen Union hinausgehen.

Berlin Aus der Wirtschaft kommt Kritik am Entwurf für ein neues Gesetz zum Schutz von Whistleblowern. Für Unmut sorgt vor allem das Vorhaben von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), bei den deutschen Regelungen über die Vorgaben der Europäischen Union hinauszugehen.

So sprach der Verband „Die Familienunternehmer“ von dem „alten Leiden“ deutscher Gesetzgeber, „fast zwanghaft in legislative Übererfüllungen zu verfallen“. Insgesamt gingen 45 Stellungnahmen von Fachkreisen und Verbänden beim Ministerium ein.

Mit dem Hinweisgeberschutzgesetz sollen Arbeitnehmer oder Beamte künftig umfassend vor Repressalien wie Kündigung oder Abmahnung geschützt werden, wenn sie auf Straftaten oder Verstöße aus ihrem beruflichen Umfeld aufmerksam machen.

Das können Fälle von Korruption sein, Geldwäsche oder Steuerbetrug sowie Verstöße gegen Vorgaben zum Umweltschutz oder zur Lebensmittelsicherheit.

Hintergrund ist eine EU-Richtline, die schon Ende 2021 hätte in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Zwar legte die damalige Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) einen Entwurf vor. Dieser stieß jedoch bei der Union als Koalitionspartner auf Widerstand.

Wegen der Verzögerung hat die EU-Kommission bereits ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet.

Stein des Anstoßes ist – wie schon beim ersten Entwurf – die Reichweite des Gesetzes. Die Vorgaben aus Brüssel sehen vor, dass Hinweisgeber vor Repressalien geschützt sein sollen, wenn sie Verstöße gegen EU-Recht aufdecken.

Keine Beschränkung auf EU-Recht

Zwar hat Buschmann schon weniger Tatbestände in den Gesetzentwurf aufgenommen als noch seine Vorgängerin. Dennoch umfasst der Anwendungsbereich auch die Meldung von Verstößen gegen bestimmtes nationales Recht.

Konkret sind das Straftaten sowie Bußgeldtatbestände, soweit die verletzten Vorschriften auf den Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit oder den Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane abzielen. Zudem gibt es eine Liste mit „sonstigen Verstößen“.

Für die Wirtschaft geht das zu weit. Sie fordert Nachbesserungen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) schrieb in einer Stellungnahme: „Es liegt im Interesse der Unternehmen, Fehler frühzeitig aufzudecken und abzustellen. Daher bestehen bereits heute in vielen Unternehmen Möglichkeiten zur innerbetrieblichen Meldung von Missständen.“

Wer auf Straftaten oder Verstöße aus dem beruflichen Umfeld aufmerksam macht, soll geschützt werden. Das können Fälle von Korruption sein oder Verstöße gegen Lebensmittelsicherheit. (Foto: dpa) Fleisch

Eine Ausweitung des Anwendungsbereichs sei aber „aufgrund der in Deutschland bestehenden Regelungen und gut austarierten Rechtsprechung“ nicht nur überflüssig, sie berge „die Gefahr der Überfrachtung“. Im nationalen Recht bestünden bereits zahlreiche Vorschriften, die den Arbeitnehmer zur Meldung oder Offenlegung von Verstößen ermächtigten und ihn dann schützten.

Die BDA verweist etwa auf das Arbeitsschutzgesetz, das Betriebsverfassungsgesetz und das im Bürgerlichen Gesetzbuch festgeschriebene Maßregelungsverbot sowie branchenspezifische Regelungen – etwa das Musterformular im Baugewerbe für Hinweise auf Schwarzarbeit an die Finanzkontrolle.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) lehnt „eine Ausweitung des Anwendungsbereichs über die Vorgaben der Richtlinie hinaus grundsätzlich ab“.

Wahlrecht zwischen interner und externer Meldung

Der Deutsche Führungskräfteverband (ULA) bemängelt indes, dass die Meldung von Missständen „unterhalb der Schwelle eindeutiger Rechtsverstöße“ vom Whistleblower-Schutz ausgenommen ist.

ULA-Präsident Roland Angst, Vorsitzender des Konzernsprecherausschusses der Deutschen Telekom, meint: „Damit bleibt der Entwurf hinter dem des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen zurück.“ Dieses lasse die Offenlegung einer rechtswidrigen Handlung oder eines beruflichen oder „sonstigen Fehlverhaltens“ zu, wenn dies im öffentlichen Interesse liege. Hier müsse nachgebessert werden.

Konkret sieht der Gesetzentwurf vor, dass Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern interne Meldestellen einrichten, an die sich Whistleblower wenden können, wenn sie auf Missstände aufmerksam machen wollen. Hinweisgeber können sich aber auch an externe Meldestellen wenden, etwa beim Bundesamt für Justiz (BfJ), oder sogar an die Öffentlichkeit gehen.

Auch hier spart die Wirtschaft nicht mit Kritik. Denn die EU-Richtlinie legt fest, dass die Mitgliedstaaten sich dafür einzusetzen haben, dass die Meldung über interne Kanäle bevorzugt wird gegenüber der Meldung über externe Kanäle.

Der BDI pocht darauf, dass Unternehmen zunächst die Gelegenheit zur eigenen, internen Aufklärung von potenziellen Verstößen gegeben wird. (Foto: imago images/Bildgehege) Ein Fahrradkurier

Doch im deutschen Entwurf findet sich hier nur eine „Sollvorschrift“. Der Verband „Die Familienunternehmer“ fordert: „Es bedarf einer klar festgelegten Eskalationskette, beginnend mit der internen Meldung – über eine externe Meldung – bis zur ‚Ultima Ratio‘: Öffentlichkeit.“

Der BDI pocht darauf, dass Unternehmen zunächst die Gelegenheit zur eigenen, internen Aufklärung von potenziellen Verstößen gegeben wird, auch um die sich „aus dem Hinweis ergebenden Risiken“ zu minimieren.

Durch eine Meldung drohten wirtschaftliche Einbußen, Wettbewerbsnachteile und Imageschäden, konstatiert auch die BDA und mahnt an, es müssten „Anreize“ zur internen Meldung geschaffen werden: „Eine schnelle und effektive Beseitigung eines Missstands kann in erster Linie durch das Unternehmen selbst gelingen, dies setzt eine prioritäre interne Meldung voraus.“

Ungerechtfertigter Kündigungsschutz

Insgesamt sieht die Wirtschaft eine Missbrauchsgefahr. So könne es in Betrieben zu einem „Anschwärzen“ von Kollegen kommen, was den Betriebsfrieden nachhaltig stören würde.

Kritisch gesehen wird auch die Beweislastregelung: Der Entwurf enthält demnach die Vermutung, dass eine Benachteiligung, die ein Hinweisgeber nach einer Meldung oder Offenlegung im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit erleidet, eine Repressalie sei. Damit könnten sich Arbeitnehmer eine Art Kündigungsschutz verschaffen.

Die BDA erklärt: Erhält ein Arbeitnehmer Kenntnis davon, dass eine Beendigung seines Arbeitsverhältnisses ansteht oder erwogen wird, besteht die Gefahr, dass er noch vor Ausspruch der Kündigung einen Umstand meldet und sich dann im arbeitsgerichtlichen Verfahren darauf beruft, die Kündigung sei nur aufgrund der Meldung erfolgt.

Die BDA warnt: „Der Arbeitgeber müsste dann darlegen, dass dem nicht so ist. Der Beweis dieser negativen Tatsache wird in den meisten Fällen kaum oder nur erschwert möglich sein.“

Etwas Lob gibt es dann allerdings doch noch von der Wirtschaft. So sei es richtig, dass die Unternehmen künftig selbst darüber entscheiden können, ob sie anonyme Meldungen ermöglichen wollen.

Begrüßt wurde auch die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit, in Konzernen eine gemeinsame interne Meldestelle zu schaffen. Die BDA stellt klar: „Ohne die zentrale Bearbeitung im Konzern bestünde die Gefahr, dass gleiche Sachverhalte durch verschiedene Konzerntochtergesellschaften unterschiedlich behandelt würden.“

Enttäuschung auch beim DGB

Auch den Gewerkschaften konnte es Minister Buschmann indes nicht recht machen. Dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) geht der Entwurf nicht weit genug. Erst sei die Frist versäumt, dann ein Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelnder Umsetzung kassiert worden.

„Jetzt legt die Bundesregierung zwar endlich einen Entwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz vor, aber sie verpasst die Chance, echte Fortschritte auf dem Weg zu einer Kultur der Rechtmäßigkeit und Integrität und damit einem echten, effizienten Hinweisgeberschutz zu machen“, sagte Micha Klapp, Leiterin Rechtsabteilung beim DGB-Bundesvorstand, dem Handelsblatt.

Wichtig für hinweisgebende Personen sei, dass Regelungen „rechtsklar, gerecht und praktikabel“ seien. Das gelinge mit diesem Entwurf nicht. Klapp forderte: „Die Koalition muss dringend nachbessern, um Vorgaben der Richtlinie ordentlich umzusetzen.“ Dabei müsse sie „Brüche im Schutzniveau“ für Hinweisgeber vermeiden.

Die Antikorruptionsorganisation Transparency Deutschland hält den Entwurf für ein „Fiasko“. Erfasst werden sollten demnach sämtliche Rechtsverstöße sowie sonstiges Fehlverhalten, dessen Meldung im öffentlichen Interesse liegt.

Sogar Verschlusssachen und Informationen aus dem Bereich der nationalen Sicherheit sollten nicht pauschal ausgenommen werden. Gefordert wird auch, anonyme Meldungen zu schützen und eine Pflicht zur Nachverfolgung anonymer Hinweise vorzusehen.

