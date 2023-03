Kritische Infrastruktur Habeck erlaubt Verkauf von deutscher Wasserquelle an Red Bull – trotz Verbindung nach Hongkong

Red Bull kauft die Quelle. Doch hinter dem Energydrink-Imperium steht mehrheitlich ein thailändischer Familien-Clan, der seine Anteile auch über eine Hongkonger Holding hält.

Berlin Wie viel Einfluss hat die chinesische Staatsführung auf Unternehmen in Hongkong? Für die Beamten im Bundeswirtschaftsministerium ist das eine entscheidende Frage. Die Antwort entscheidet darüber, ob sich der Getränkekonzern Red Bull an einem Unternehmen in Deutschland beteiligen darf.

In den vergangenen Monaten hat das Ministerium von Robert Habeck (Grüne) einen Verkauf der Brandenburger Urstromquelle geprüft. Das kleine Unternehmen füllt in Baruth in der Brandenburger Mark Getränke ab und transportiert sie in die gesamte Bundesrepublik.

Aus Sicht der Bundesregierung gehört die Quelle zum sensiblen Bereich der kritischen Infrastruktur. Ein geplanter Eigentümerwechsel hatte deshalb das Wirtschaftsministerium auf den Plan gerufen.