Kritische Infrastruktur Sorge vor Blackouts wegen Sabotage: Kommunen fordern nationale Notstrom-Reserve

Die Lecks an den Ostseepipelines zeigen, wie verletzlich wichtige Versorgungsbereiche sind. In Deutschland wollen jetzt die Kommunen eine bessere Vorsorge für den Krisenfall.

Umspannwerk bei Salzgitter (Niedersachsen): Die Sabotage der Stromversorgung in Deutschland ist ein mögliches Szenario für den Krisenfall. (Foto: dpa) Stromversorgung

Berlin Sabotage, Terror, Anschlag – dass die Lecks an den Nord-Stream-Pipelines nicht ohne Zutun Unbekannter entstanden sind, darüber besteht in westliche Staaten weitgehend Konsens. Doch was wird gegen Angriffe auf besonders wichtige Versorgungsbereiche – sogenannte kritische Infrastrukturen (Kritis) – in Deutschland getan? Der Ausfall von Energienetzen oder der Wasserversorgung kann sich schließlich auf viele Millionen Bürger auswirken.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht insbesondere bei der Strom- und Trinkwasserversorgung Handlungsbedarf. „Wir brauchen eine nationale Notstromreserve und zum Beispiel auch Notbrunnen zur Trinkwasserversorgung, mit denen man Trinkwasser produzieren kann, ohne auf ein Netz angewiesen zu sein“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Handelsblatt. „Auch Lebensmittel- und Medikamentenvorräte sollten bundesweit angelegt werden.“ Das gehe zwar nicht von heute auf morgen. „Aber wir brauchen einen Booster für den Zivilschutz.“