Künstliche Intelligenz Aktionsplan der Forschungsministerin stößt auf Skepsis

Die Forschungsministerin wagt sich mit einem Aktionsplan für KI vor. Fachleute und Verbände beklagen fehlende Details – und drängen auf eine koordinierte Strategie.

Die Bundesforschungsministerin will KI besonders in den Bereichen Industrie, Robotik, Gesundheit und Bildung fördern. (Foto: IMAGO/Mike Schmidt) Bettina Stark-Watzinger

Berlin Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will die Förderung ihres Hauses für Künstliche Intelligenz (KI) neu aufstellen. Das Budget für KI-Projekte soll von 280 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf knapp eine halbe Milliarde Euro im nächsten wachsen. Damit werde allein das Forschungsministerium in dieser Legislatur mehr als 1,6 Milliarden Euro in KI stecken, sagte sie bei der Vorstellung der Kernpunkte eines „Aktionsplans Künstliche Intelligenz“.

Die KI-Strategie der Ampelkoalition stammt noch von der Vorgängerregierung und gilt als völlig überholt. Für eine neue Strategie will Stark-Watzinger bei der Kabinettsklausur in der kommenden Woche in Meseberg den vollständigen Aktionsplan als „Vorleistung“ einbringen.

Ziel müsse es sein, „dass Deutschland und Europa in einer Welt ‚powered by AI‘ eine Spitzenposition einnehmen können“, sagte sie. Wie das konkret erreicht werden soll, ist jedoch noch vage: Zunächst müsse die KI-Forschung weiter gestärkt und der Transfer in die Wirtschaft verbessert werden.