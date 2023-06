Künstliche Intelligenz Beamtenkiller oder Bürokratie-Turbo? Wie KI den Staat retten soll

Berlin Als Florian Stegmann ans Rednerpult tritt, zeigt ein kleines Detail auf seinem T-Shirt, welche enormen Erwartungen mit dem Projekt verknüpft sind, das er vorstellen wird. Es ist Mitte Juni und der Chef der baden-württembergischen Staatskanzlei ist aus Stuttgart nach Berlin gereist, um eine kleine Revolution zu verkünden.

Die baden-württembergische Landesverwaltung bekommt einen digitalen Assistenten, der mit Künstlicher Intelligenz (KI) die Textarbeiten der Beamten erleichtern soll. Deshalb steht auf Stegmanns T-Shirt jetzt: „The Länd“. Die Botschaft: Das „Ländle“ soll ein digitales Update bekommen.

Baden-Württemberg hat den digitalen Assistenten in Kooperation mit dem Tech-Unternehmen Aleph Alpha aus Heidelberg entwickelt. Die Aufmerksamkeit für das Projekt ist groß. Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Markus Richter, ist anwesend, um sich die kleine Revolution anzuschauen und sie so schnell wie möglich auch anzuwenden. Richter ist in seiner Funktion so etwas wie der Digitalchef des Bundes.

Dabei scheint „F13“, wie der KI-Assistent heißt, auf den ersten Blick recht unspektakulär. Er kann Texte verschiedener Längen zusammenfassen und Vermerke erstellen. Einfach aber effizient, so lautet das Versprechen.

Das Programm bekommt auch deshalb so viel Aufmerksamkeit, weil auf Technologien wie dieser große Hoffnungen ruhen. Die deutsche Verwaltung steht vor einem enormen Personalmangel, wenn die Generation der Babyboomer in Rente geht. Laut Prognosen der Beratungsgesellschaft McKinsey werden dem öffentlichen Dienst bis 2030 etwa 840.000 Vollzeitfachkräfte fehlen. Momentan sind es rund 360.000.

>> Lesen Sie hier: Gastkommentar: Diese drei Maßnahmen helfen bei der sicheren Entwicklung und Anwendung von KI

An vielen Stellen soll deswegen KI den Staat am Laufen halten. „Die Digitalisierung ist die einzige Chance, wie die Verwaltung ihr Fachkräftethema lösen kann“, sagt Thomas Meuche, Leiter des Kompetenzzentrums Digitale Verwaltung der Hochschule Hof.

Evers will die Hauptstadt zum Vorbild für KI in der Verwaltung machen. (Foto: dpa) Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU)

Dabei sind deutsche Amtsstuben bisher kaum durch Modernität und digitale Strukturen aufgefallen. Deshalb stellt sich die große Frage: Was muss passieren, damit KI die Verwaltung wirklich retten kann?

Digitaler Rückstand in der Hauptstadt

An vielen Orten in Deutschland kommen die Bürgerinnen und Bürger schon jetzt mit KI in Kontakt, wenn sie sich an die Verwaltung wenden. Kommunen etwa setzen Chatbots ein, die Antworten auf einfache Fragen wie beispielsweise nach Öffnungszeiten geben. Mit Sprachmodellen wie ChatGPT könnten die Chatbots auch komplexere Fragen beantworten und im Idealfall den Gang zum Bürgeramt ersparen.

Wie notwendig die digitale Entlastung ist, zeigt sich in Berlin besonders deutlich. Die Behörden kommen mit ihrer Arbeit oft nicht mehr hinterher – es dauert dort viele Monate, einen Termin beim Amt zu bekommen.

Jetzt soll auch in der Hauptstadt KI die Verwaltung „besser und schneller“ machen, verspricht Finanzsenator Stefan Evers. Der CDU-Politiker hat dem Frust über die Hauptstadtbürokratie auch sein Amt zu verdanken, seine Partei warb zur Senatswahl im Februar für ein „besseres“ und „digitales“ Berlin.

Die Hoffnung ist, dass KI die Aktenberge bei Gerichten und Finanzämtern reduziert. (Foto: imago stock&people) Aktenordner

Nun muss Evers liefern. Berlin soll zum Vorbild für KI in der Verwaltung werden. Allein in der Hauptstadt sind derzeit 7000 Stellen in der Verwaltung unbesetzt, bis 2031 scheiden voraussichtlich 40.000 der derzeit rund 130.000 Beschäftigten altersbedingt aus. „KI-Prozesse werden dabei helfen, Beschäftigte zu entlasten“, sagt Evers.

Schon heute käme man in der Finanzverwaltung nicht mehr ohne aus, berichtet er. In ganz Deutschland geben Steuerzahler seit 2005 ihre Steuererklärung über die Software Elster digital ab. Für die Verwaltung ist das schon jetzt eine enorme Erleichterung. „KI sucht in Steuererklärungen nach Auffälligkeiten“, erklärt Evers. Ein Finanzbeamter schaut erst drauf, wenn der KI etwas aufgefallen ist.

Amtsgericht Frankfurt will Aktenberge mit KI verringern

„Bis alles digital läuft, ist es aber noch ein weiter Weg." Auch in seinem Büro stehen noch Faxgerät und Drucker – insbesondere für den Austausch mit den anderen Verwaltungen Berlins, von denen viele noch mit Papier und Akten arbeiten.

>> Lesen Sie hier: Diese KI-Lösungen erleichtern die Arbeit

Um sich von Aktenbergen zu befreien, erprobt das Amtsgericht Frankfurt derzeit eine KI, die Richter bei sogenannten Fluggastverfahren unterstützen soll. Fluggesellschaften müssen bei horrenden Flugverspätungen oder Ausfällen in bestimmten Fällen eine Erstattung zahlen. Mehr als 10.000 solcher Fälle landeten im vergangenen Jahr allein in Frankfurt vor Gericht.

Ein Richter muss sich mit jedem Fall im Schnitt rund drei Stunden befassen. Die KI Frauke, die derzeit getestet wird, soll die Zeit verkürzen. Sie bereitet die wesentlichen Punkte eines Falls auf – etwa welcher Flug betroffen war und welche Ursache der Verspätung angegeben wurde. Anhand von bestehenden Urteilen kann die Software auch Formulierungsvorschläge für eine Entscheidung machen.

>> Lesen Sie hier: Sieben Grafiken zeigen, wo auf der Welt sich die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz ballt

Auf eine ähnliche Entlastung hofft gleichfalls Florian Köbler. Der Chef der deutschen Steuergewerkschaft lobbyiert derzeit für eine „Steuerrevolution“. Im Jahr 2030 werde die Steuerverwaltung wegen des Fachkräftemangels mit rund einem Drittel weniger Personal auskommen müssen, heißt es in einem Positionspapier.

Dieser Text ist Teil des großen Handelsblatt-Spezials zur Künstlichen Intelligenz. Sie interessieren sich für dieses Thema? Alle Texte, die im Rahmen unserer Themenwoche schon erschienen sind, finden Sie hier.

Er fordert deshalb auch Investitionen in KI-Vorhaben. Sein Wunsch: Eine KI-gestützte Betriebsprüfungssoftware sollte in Echtzeit auf die Buchführung der Unternehmen zugreifen können. Algorithmen könnten so kontinuierlich die Buchhaltung prüfen – „nicht nur alle 70 Jahre, wie das momentan bei Kleinstbetrieben der Fall ist“, sagt Köbler.

Bundesregister will Dutzende Register digitalisieren

Die Frage, auf welche Daten Ämter zugreifen können, ist laut Experten zentral. Denn ohne die notwendigen Informationen kann eine Software nicht arbeiten. „Die Hauptarbeit, die jetzt ansteht, liegt nicht darin, KI-Modelle zu programmieren, sondern die Daten vernünftig aufzuarbeiten“, gibt Verwaltungsexperte Meuche zu bedenken. Dazu zählt etwa, über 50 Jahre alte Unterschriften unter Geburtsurkunden zu erkennen und zu digitalisieren.

Die Bundesregierung hat sich deshalb vorgenommen, die Dutzenden Register in Deutschland zu digitalisieren und zu verknüpfen – beispielsweise die Standes- oder Einwohnermeldeämter und Behörden wie das Liegenschaftskataster.

>> Lesen Sie hier: Vom Mythos zur revolutionären Technologie – Eine kurze Geschichte der KI

Bei der Grundsteuer etwa mussten Millionen von Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern einen Grundbuchauszug besorgen, weil Behörden nicht voneinander wissen, welche Dokumente ihnen vorliegen. „Das Ziel ist, dass dann alles automatisch funktioniert“, sagt Jonas Brandhorst, KI-Experte beim Deutschen Beamtenbund. Wer beispielsweise ein Kind bekommt, erhält dann von der Anmeldung bis zur Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung alles automatisch, statt die einzelnen Stellen abklappern zu müssen.

Doch seine Prognose lässt die Hoffnung schwinden, dass KI schon bald über genug Daten verfügen wird, um die Verwaltung entscheidend zu entlasten. Seine Prognose zur Registermodernisierung: „Bis es so weit ist, werden noch sehr viele Jahre vergehen.“

Mehr: Künstliche Intelligenz hält Einzug in Wirtschaftskanzleien