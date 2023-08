Künstliche Intelligenz Bundesregierung will gegen Diskriminierung durch Algorithmen vorgehen

Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes will den Schutz vor digitaler Diskriminierung ausweiten. Ein Rechtsgutachten schlägt eine Beweislastumkehr vor.

Algorithmische Entscheidungssysteme werden immer breiter angewendet. (Foto: dpa) KI-Anwendung ChatGPT

Berlin Was schieflaufen kann, wenn man Algorithmen agieren lässt, illustriert das Beispiel einer schwarzen Frau, die mithilfe einer Software ein Bewerbungsfoto erstellen wollte. Obwohl sie kein Dekolleté trug, zauberte der Softwarefilter einen tiefen Ausschnitt in ihr Kleid. Der Algorithmus hatte sich offenbar an Fotos aus dem Internet orientiert, auf denen schwarze Frauen in sexualisierten Kontexten dargestellt werden.

„Die Gefahren digitaler Diskriminierung dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen“, mahnte die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, die das Beispiel am Mittwoch in Berlin präsentierte. Denn was bei dem Bewerbungsfoto noch auffiel, passiert oft unbemerkt.

Algorithmen treffen Entscheidungen oder eine Vorauswahl – beispielsweise im Bewerbungsprozess für eine Arbeitsstelle oder eine Wohnung oder bei einem Antrag auf einen Kredit. Dabei können sie im schlechtesten Fall automatisch Vorurteile und Stereotype reproduzieren.