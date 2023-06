 Künstliche Intelligenz: Die neue Angst der Deutschen

Eine Umfrage zeigt, welche Chancen und Risiken Arbeitskräfte bei Künstlicher Intelligenz sehen. Experten warnen vor einer überzogenen Panikmache.

Zahlreiche Arbeitnehmer in Deutschland fürchten, durch Künstliche Intelligenz im Job überflüssig zu werden. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) KI-Ausstellung in Berlin

Berlin Ein großer Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland geht davon aus, dass ihre beruflichen Aufgaben in den kommenden Jahren von einer Künstlichen Intelligenz (KI) übernommen werden. In einer noch unveröffentlichten internationalen Umfrage der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) gaben in Deutschland knapp 40 Prozent der Befragten an, dass ihr Job durch KI künftig wahrscheinlich nicht mehr existieren wird.

Die Studie wird am Mittwoch vorgestellt und lag dem Handelsblatt vorab vor. An der Umfrage nahmen 12.800 Arbeitnehmer und Führungskräfte aus 18 Ländern teil, darunter auch 1026 Befragte aus Deutschland. Über alle Länder hinweg äußerten 36 Prozent der Befragten die Befürchtung, dass KI ihren Arbeitsplatz irgendwann überflüssig machen könnte.

Wie sehr KI tatsächlich den Arbeitsmarkt umwälzen wird, ist noch weitestgehend unerforscht. Belastbare Zahlen sind rar. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) untersucht seit Längerem – unabhängig von KI – das Digitalisierungs- und Automatisierungspotenzial von Berufen in Deutschland.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen