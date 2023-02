Künstliche Intelligenz Ethikrat-Chefin Buyx über ChatGPT in der Medizin: „Da werde ich ganz euphorisch“

Der Algorithmus beantwortet auch medizinische Fragen – und verblüfft Experten. Sie sehen große Chancen, fordern allerdings auch strengere Regeln für den Gesundheitsbereich.

Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. (Foto: dpa) ChatGPT in der Medizin

Berlin Ob bei einer Infektion am Auge oder einem Schmerz in der Schulter – die Künstliche Intelligenz ChatGPT weiß auf alle Fragen eine Antwort, auch auf medizinische. Der Chatbot schreibt Texte und unterhält sich mit Nutzern in einer Form, die von einer Äußerung eines Menschen kaum mehr zu unterscheiden ist.

Das eröffnet auch Patienten und in der Medizin gewaltige Möglichkeiten – etwa bei der Dokumentation in Arztpraxen, als täglicher Ratgeber oder bei der Diagnose. ChatGPT vom US-Start-up OpenAI kann schon jetzt Ursachen einer Krankheit erklären und eine Behandlung oder sogar Medikamente empfehlen.

Zwar sind spezialisierte Programme in diesem Bereich nichts Neues. Manche von ihnen kommen sogar aus Deutschland, etwa der Symptomchecker Ada Health. Sie sind jedoch auf den Gesundheitsbereich spezialisiert und als Medizinprodukt zugelassen. Dass ChatGPT nicht einer solchen Regulierung unterliegt, ist in den Augen von Medizin- und Rechtsexperten ein Problem.