Künstliche Intelligenz Heil will „Kollegin KI“ auch in kleine Firmen bringen

In In Dortmund informiert sich der Arbeitsminister über die Forschung zu lernenden Systemen – und warnt vor dem Missbrauch von Arbeitnehmerdaten.

Im Hintergrund macht sich der Schwarm autonomer Drohnen bereit. (Foto: J. Konrad Schmidt) Arbeitsminister Hubertus Heil beim Besuch des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik (IML)

Dortmund Die Drohnen umschwirren den Arbeitsminister wie ein Schwarm Insekten. Dann wirft Hubertus Heil (SPD) eine Frisbeescheibe und sofort stürzt sich eines der kleinen Fluggeräte auf das fliegende Plastikrund.

Was sie hier am Dortmunder Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) erforschen, nennt sich Schwarmintelligenz. Die Drohnen fliegen autonom und stimmen sich untereinander ab, welche von ihnen die „Beute“ greift. Möglich macht es Künstliche Intelligenz (KI), die nicht nur mit eingespeisten Daten trainiert wird, sondern auch Umgebungsinformationen nutzt.

Was zunächst wie Spielerei aussieht, findet auch Eingang in praktische Anwendungen. Die Drohnen sind nur das Testfeld für autonome Transportroboter, die künftig vielleicht Personal in Logistikzentren ersetzen. Auf einem eingezäunten Areal lässt Heil sich vorführen, wie die „Load-Runner“ mit zehn Metern pro Sekunde umherschwirren, Waren aufnehmen und wieder abladen können.