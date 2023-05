Für viele ist der Einsatz der Sprach-KI noch fern, an der Uniklinik Essen wird er allerdings Realität. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert vom Bund neue Fördermittel.

Sprachmodelle können die Patientengespräche protokollieren und damit dem Arzt mehr Zeit für die Behandlung geben. (Foto: The Image Bank/Getty Images) Ärztin am Computer

Berlin Was für viele noch Zukunftsmusik ist, gehört für Felix Nensa bereits zum Arbeitsalltag. Nensa ist Radiologe am Universitätsklinikum Essen, sein Spezialgebiet ist Künstliche Intelligenz. Derzeit arbeitet er an großen Sprachmodellen, die mit dem Programm ChatGPT weltweit für Aufsehen sorgen.

Sie können komplexe Sachverhalte einfach erklären oder große Datenmengen in Sekundenschnelle analysieren. „Innerhalb von wenigen Wochen hat sich die Art, wie wir arbeiten, radikal verändert“, sagt Nensa dem Handelsblatt.

ChatGPT helfe bereits beim Verfassen von Datenschutzhinweisen oder Stellenbeschreibungen. Außerdem könne sein Team mithilfe des Programms zehnmal schneller programmieren, da es Code generiere. IT-Projekte im Haus seien dadurch massiv beschleunigt worden. „Das ist unglaublich und gibt einen Vorgeschmack auf die Geschwindigkeit, mit der ChatGPT auch die Medizin verändern wird“, sagt Nensa.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen