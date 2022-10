Die Energiekrise und die hohen Preise bringen viele Unternehmen in Schwierigkeiten. Die Strategie, Produktionsausfälle mit Kurzarbeit zu überbrücken, dürfte in vielen Fällen nicht aufgehen.

Die stark gestiegenen Energiepreise bringen viele Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten. (Foto: imago/photothek) Gießerei in Hamburg

Berlin Die Nachricht traf den mittelständischen Textilhersteller unvermittelt. Sein Energieversorger kündigte an, aus dem Gasgeschäft auszusteigen und zu Ende September den Vertrag über die Belieferung mit Gas und Strom zu beenden. „Wir waren ein Stück weit verunsichert, weil wir keine Versorgungssicherheit hatten“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Hermann Müller, der in Wahrheit anders heißt, aber seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Kurz dachte er über eine Drosselung des Betriebs oder gar eine zeitweise Stilllegung nach und ließ prüfen, ob für den Fall ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht. Doch die Justiziarin winkte ab. Sie sah wenig Aussicht auf Erfolg.

Hohe Energiekosten für Unternehmen: Kurzarbeit als Rettungsanker in der Energiekrise

