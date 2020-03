Kurzarbeit-Rechner Kurzarbeitergeld schnell und einfach berechnen

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise treffen viele Unternehmen hart. Um dem entgegenzuwirken, setzen viele Betriebe auf Kurzarbeit.

Düsseldorf Das Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind nur schwer vorherzusehen. Vielen Unternehmen setzt das Virus bereits jetzt extrem zu, sodass die Konzerne Kosten sparen müssen, um durch die Coronakrise nicht in den wirtschaftlichen Ruin zu geraten oder Kündigungen aussprechen zu müssen. Eine dieser Maßnahmen, die aktuell in zahlreichen Unternehmen in Betracht gezogen und realisiert wird, ist die sogenannte Kurzarbeit. Doch was genau ist Kurzarbeit und wie viel Geld bleibt am Ende des Monats?

Mit dem Kurzarbeit-Rechner lässt sich berechnen, wie viel Geld Sie monatlich in Kurzarbeit erhalten.

Kurzarbeit-Rechner 2020 - das Kurzarbeitsgeld berechnen





Was ist Kurzarbeit?

Unter Kurzarbeit ist eine vorübergehende Verringerung der regelmäßigen Arbeitszeit in einem Betrieb aufgrund eines erheblichen Arbeitsausfalls zu verstehen. Von einer solchen Kurzarbeit können alle oder nur ein Teil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eines Unternehmens betroffen sein. Die betroffenen Personen arbeiten bei Kurzarbeit weniger oder überhaupt nicht.

Ob der jeweilige Arbeitgeber eine Kurzarbeit für seine Arbeitnehmer einführen darf und ob sich bei Kurzarbeit der Anspruch auf Arbeitsentgelt - also Lohn beziehungsweise Gehalt - des betroffenen Personals entsprechend verringert, richtet sich nach arbeitsrechtlichen Bestimmungen.

Warum stellen Betriebe auf Kurzarbeit um?

Durch Kurzarbeit lassen sich die Ausgaben eines Unternehmens für die Angestellten verringern. Dies ist gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten eine Möglichkeit um Konzerne vor der wirtschaftlichen Pleite zu schützen.

Um eine steigende Arbeitslosigkeit in Deutschland durch die aktuelle Coronakrise zu verhindern, greift die Bundesregierung zu einem bewährten Mittel aus der Finanzkrise 2008/2009 – dem Mittel der Kurzarbeit. Wenn es nichts mehr zu arbeiten gibt, kann ein Unternehmen die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Kurzarbeitergeld kann künftig fließen, wenn nur zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind – statt wie bisher ein Drittel. Auch Zeitarbeitsunternehmen können die Leistung anzeigen.

Ziel des Kurzarbeitergeldes ist es, Arbeitgeber in einer akuten Krise zu entlasten und damit Arbeitsplätze zu sichern. Die Arbeitgeber bekommen in der Coronakrise nun auch die Sozialbeiträge erstattet.

Wie viel Gehalt bekomme ich während der Kurzarbeit?

Bei Kurzarbeit zahlt die Bundesagentur für Arbeit den betroffenen Beschäftigten 60 Prozent des üblichen Gehaltes, bei Menschen mit Kindern beläuft sich das Kurzarbeitergeld 67 Prozent des Lohns.

Wie schnell kann Kurzarbeit eingeführt werden?

Die Kurzarbeit kann bei Auftragsausfällen durch entsprechende Vereinbarungen zur Reduzierung der Arbeitszeit im Unternehmen sehr schnell und kurzfristig eingeführt werden. Die Kurzarbeit muss dafür der örtlichen Agentur für Arbeit angezeigt werden.

Der Arbeitgeber berechnet das Kurzarbeitergeld und zahlt dieses an seine Arbeitnehmer für die Kurzarbeit gilt. Darauf folgend muss ein Erstattungsantrag bei der örtlichen Agentur für Arbeit gestellt werden. Diese prüft dann die Antragsunterlagen für das gezahlte Kurzarbeitergeld und erstattet dieses dem Arbeitgeber umgehend.

Erleichtert die Bundesregierung in der Coronakrise die Kurzarbeit?

Ja. Die Bundesregierung hat die Voraussetzung für die Einführung von Kurzarbeit innerhalb eines Betriebes am 13. März 2020 gelockert. Diese Neuregelung gilt rückwirkend ab 1. März 2020 und soll vorübergehend bis Ende 2021 bestehen bleiben.

Durch die Lockerung gilt nun:

Betriebe sollen Kurzarbeitergeld früher nutzen können. Seit der Lockerung ist Kurzarbeit möglich sobald zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Zuvor lag dieser Wert bei einem Drittel der Belegschaft.

Leiharbeiter sollen Kurzarbeitergeld bekommen können.

Die vom Arbeitgeber allein getragenen Beiträge zur Sozialversicherung werden vollständig oder teilweise vom Staat übernommen. Dies muss von Fall zu Fall geprüft werden.

Dieses Instrument soll insgesamt bis zu 24 Monate eingesetzt werden können.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales klärt umfassend über alle Regelungen der Kurzarbeit auf der eigenen Internetseite auf.