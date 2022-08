Ladeinfrastruktur 1100 Ladestandorte: Das „Deutschlandnetz“ könnte noch scheitern

Düsseldorf Bis 2023 sollen 1100 vom Bund finanzierte Schnellladestandorte mit regulierten Abgabepreisen für Strom entstehen. Dieses „Deutschlandnetz“ ist eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands.

Insgesamt sind im Bundeshaushalt zwei Milliarden Euro dafür vorgesehen. Erdacht wurde es vom früheren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), nun führt es sein Nachfolger Volker Wissing (FDP) weiter.

Doch Unternehmen wollen das Projekt in seiner jetzigen Form zu Fall bringen und haben Beschwerden bei der EU-Kommission eingereicht. Genauer gesagt: bei der Generaldirektion Wettbewerb (DG Competition), einem Teil der Kommission, der für Wettbewerb zuständig ist.

Zu den Beschwerdeführern gehören zum einen der Ladesäulenbetreiber Allego, laut Zahlen der Bundesnetzagentur der drittgrößte Betreiber von Ladestationen hierzulande, und zum anderen der Verein Inspire, dessen Mitglieder große Ladesäulenbetreiber wie Fastned, Ionity und Ewe Go sind.

Laut den Firmen verstoße Deutschland mit seinem geplanten Ladenetz gegen europäisches Recht. Das Deutschlandnetz sei eine Beihilfe, also eine staatliche Subvention, zugunsten einzelner Unternehmen oder Wirtschaftszweige, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen kann.

„Das ist Planwirtschaft statt Marktwirtschaft“

Beim Deutschlandnetz bezahlt der Bund den teilnehmenden Unternehmen die Errichtung der Ladeparks, zudem übernimmt er die Betriebskosten für acht Jahre, danach müssen die Unternehmen den Betrieb selbst finanzieren. Für die Subvention verlangt der Bund das Recht, eine Preisobergrenze festzulegen. Von 44 Cent pro Kilowattstunde war im Vorfeld der Ausschreibung die Rede.

Beihilfen sind in der EU grundsätzlich verboten. Nur in Ausnahmefällen sind sie erlaubt, müssen vor der Durchführung aber bei der EU-Kommission angemeldet werden.

Die Bundesregierung hätte das Deutschlandnetz als Beihilfe bei der EU-Kommission anmelden müssen, sagen die Beschwerdeführer. Das habe die Regierung aber nicht getan. Hätte es eine solche Anmeldung gegeben, dann müsste die Kommission dazu einen Beschluss veröffentlichen, diesen gibt es nicht.

Die Vorsitzende des Vereins Inspire, Katharina Boesche, sagt: „Unternehmen, die in den vergangenen zehn Jahren privatfinanziert Ladesäulen aufgebaut haben, müssen und wollen im Wettbewerb bestehen. Dies können sie aber nicht, wenn der Staat nun quasi als staatlicher Betreiber auftritt und sich in den Markt einmischt.“

Die Ladesäulenbetreiber stören sich vor allem an der geplanten Preisobergrenze für Strom. Allego-Deutschlandchef Ulf Schulte sagte: „Das ist Planwirtschaft statt Marktwirtschaft.“ Allego und andere befürchten, dass subventionierte Standorte bereits existierenden Ladeparks preislich Konkurrenz machen. Liegen beide dicht beieinander, wählt der Kunde vermutlich den günstigeren Standort. Die unsubventionierte private Investition wäre verloren.

Schulte sagt: „Vielleicht geht der Ladesäulen-Ausbau der Bundesregierung nicht schnell genug, aber dagegen hilft auch keine Ausschreibung, sondern andere Hürden sollten behoben werden, etwa die Genehmigungsprozesse, der langsame Netzanschluss.“ Firmen wie Aral berichten beispielsweise, dass es von der Anfrage bei den Netzbetreibern bis zum Netzanschluss bis zu 18 Monate dauern kann.

Ausnahmefall für staatliche Beihilfe

Ein Ausnahmefall, in dem staatliche Beihilfe erlaubt wäre, ist Marktversagen. Dann müsste der Staat aber beweisen, dass ein Markt, in diesem Fall der Ladeinfrastruktur-Markt, nicht funktioniert. In Gesprächen mit der EU-Kommission führe die Bundesregierung das Argument des Marktversagens an, um das Deutschlandnetz zu verteidigen, sagen mit den Gesprächen vertraute Personen.

Ein staatliches Eingreifen sei nicht notwendig, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten, findet der Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW). „Von einem Marktversagen kann mit Blick auf die Zubaudynamik keine Rede sein.“

Laut einer BDEW-Analyse stehen in bereits 28 Prozent der geplanten Standorte des Deutschlandnetzes privatwirtschaftlich errichtete Ultraschnelllader, sogenannte HPC-Ladesäulen mit einer Leistung ab 150 Kilowatt (kW). In weiteren 29 Prozent sind Schnellladesäulen bis 150 kW vorhanden.

Sowohl das Bundeskartellamt als auch die Monopolkommission kommen in ihren Analysen, sogenannten Sektoruntersuchungen, zu dem Ergebnis, dass in Deutschland ein funktionierender Markt für Ladesäulen besteht und eine weitere Expansion zu erwarten ist.

Ladesäulenbetreiber befürchten, dass staatlich subventionierte Ladestationen bereits existierenden Ladeparks preislich Konkurrenz machen werden. (Foto: IMAGO/Cord) Ladepark

Das Bundeskartellamt hält die Maßnahme der Deutschlandnetz-Ausschreibungen weder für geeignet, erforderlich noch angemessen. Es sei „zweifelhaft, ob hinreichende Gründe dafür gegeben sind, dass der Bund als Auftraggeber durch eine sehr weitgehende Übernahme des Betriebs- und Auslastungsrisikos faktisch selbst im Bereich des Angebots von Ladeinfrastruktur tätig wird“. Zudem würden durch die beabsichtigten Preisvorgaben „regulierungsähnliche Maßstäbe“ gesetzt, die eine Verdrängung privater Angebote mit sich bringen könnten.

Was passiert, wenn die EU-Kommission gegen das Netz entscheidet

Vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) heißt es, es werde ein „transparentes und beihilferechtskonformes Vergabeverfahren“ durchgeführt; regelmäßig fänden Abstimmungen mit der EU-Kommission statt. „Eine abschließende beihilferechtliche Bewertung durch die Europäische Kommission kann erst dann erfolgen, wenn die finale Fassung der Vorgaben für die Errichtung und den Betrieb der HPC-Ladeinfrastruktur feststeht.“

Der privatwirtschaftliche Aufbau von Schnellladestationen leiste einen wichtigen, aber „alleine nicht ausreichenden Beitrag für eine flächendeckende und bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur“.

Die geplante Preisobergrenze sei „in der Lage, auch zukünftige Marktentwicklungen abzubilden“. Die Ausgestaltung und Anpassung seien Gegenstand des laufenden Vergabeverfahrens. Auch die Anzahl der Ladepunkte pro Suchraum könne zum Ende des Vergabeverfahrens angepasst werden, wenn der Bedarf an Ladepunkten sich verändert hat.

Sollte die EU-Kommission das Ladenetz für beihilferechtswidrig halten, kann sie von der Bundesregierung fordern, das Projekt zu stoppen oder es mit einem anderen Design auszuschreiben. Schon gewährte Subventionen müssten zurückgefordert werden.

„Wenn das Deutschlandnetz irgendwann verspätet aufgebaut sein sollte, wäre das eigentliche Ziel verfehlt, nämlich schnell neben dem bisherigen Bestand ein großes Ladenetz aufzubauen“, sagt Juristin Boesche. „In der Zwischenzeit werden die privaten Unternehmen Tausende Ladesäulen aufstellen, und das staatsfinanzierte Netz wird nicht mehr gebraucht.“

