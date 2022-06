Landesverteidigung Bundeswehr bekommt neues Territoriales Führungskommando

Ab Oktober soll die neue Einheit Katastrophenschutzeinsätze führen oder eine reibungslose Verlegung von Truppen managen. Bisher war das auf mehrere Stellen verteilt.

Breuer soll Nationaler Territorialer Befehlshaber werden. (Foto: dpa) Generalmajor Carsten Breuer

Berlin Die Bundeswehr strafft ihre Führungsstruktur und stellt ab Oktober ein neues Territoriales Führungskommando in Berlin auf. Zu seinen Aufgaben gehört es, Heimatschutz-Einsätze zu führen, also beispielsweise die Amtshilfe der Bundeswehr in der Pandemie oder bei Katastrophen zu organisieren. Außerdem unterstützt das neue Kommando bei der Verlegung von Bundeswehrsoldaten in andere Nato-Staaten und bei der „Durchreise“ von Truppen der Verbündeten durch Deutschland.

„Bislang waren die territorialen Führungsaufgaben über viele Bereiche verteilt“, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Jetzt würden sie in der Hauptstadt gebündelt. Bisher waren beispielsweise drei große Kommandos damit befasst, wenn ein paar Hundert Soldaten mit ihren Fahrzeugen nach Litauen verlegt werden sollten. Darum soll sich künftig die neue Einheit kümmern.