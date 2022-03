Landesverteidigung Debatte um „Iron Dome“ für Deutschland: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Ob ein Schutzschild gegen Raketen für ein großes Land wie Deutschland sinnvoll ist, wird aktuell intensiv debattiert. Die Fakten zum Raketenabwehrsystem „Iron Dome“.

Die Bundesregierung erwägt eine Raketenabwehr nach israelischem Vorbild. (Foto: Reuters) Israelisches Raketenabwehrsystem

Berlin Die russische Invasion in die Ukraine hat Europa seine eigene Verletzlichkeit gezeigt. Zahlreiche Länder wollen mehr Geld in die Verteidigung investieren. Schließlich rüstet auch Russland auf und investiert unter anderem in neuartige Hyperschallraketen.

Auch Deutschland will seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen. Nun denkt die Bundesregierung über die Anschaffung eines Raketenschutzschilds nach Vorbild des israelischen „Iron Dome“ nach. Verteidigungspolitiker wollen nach Medienangaben schon bald nach Israel reisen und sich dort über das System informieren,

Aber was genau würde Deutschland eine eigene „Eiserne Kuppel“ bringen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Braucht Deutschland eine neue Raketenabwehr?

