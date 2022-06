Landtag CDU könnte in Thüringen mit AfD kooperieren – Scharfe Kritik von Kühnert

Die CDU in Thüringen will einen Gesetzesentwurf gegen den Willen der rot-rot-grünen Minderheitsregierung durchsetzen. Die SPD warnt vor einem Dammbruch.

In Thüringen könnten die drei Oppositionsparteien, einschließlich der AfD, erstmals einen Gesetz durchbringen. (Foto: IMAGO/Jacob Schröter) Thüringer Landtag

Erfurt, Berlin In Thüringen droht ein weiterer Kooperationsversuch mit der AfD. Die CDU hat dort einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, dem die rot-rot-grüne Minderheitsregierung nicht zustimmen will. Unterstützung kommt jedoch aus den oppositionellen Fraktionen der AfD und FDP. Die Mehrheit aus den drei Parteien würde das erste Mal gemeinsam für einen Gesetzesentwurf stimmen.

Die Abstimmung ist für die kommende Woche geplant. Die CDU will vorschreiben, dass Windräder künftig erst 1000 Meter von Wohngebieten stehen dürfen. Ein ähnliches Gesetz ist unter anderem in Bayern in Kraft. Mit Hilfe der Stimmen der CDU und AfD war in Thüringen 2020 Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten gewählt worden, kurze Zeit später trat er zurück.

Deshalb wird nun ein Machtwort vom CDU-Chef Friedrich Merz gefordert. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die CDU in Thüringen vor einer Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt. „In der CDU ist jetzt Führung gefragt, denn im Landtag in Erfurt wird auch die Autorität von Parteichef Friedrich Merz herausgefordert“, sagte Kühnert dem „Spiegel“. Ein Gesetz gegen die Stimmen der rot-rot-grünen Minderheitsregierung sei „eine Gesetzesmehrheit von Höckes Gnaden“, erklärte Kühnert in Anspielung auf den AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke. „So etwas gab es noch nie und darf es niemals geben.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Offenbar sei man in der CDU der Auffassung, im Zusammenspiel mit der AfD beginne die Sperrzone erst bei gemeinsamen Koalitionen. „Wer so argumentiert, der hat nichts gelernt.“ Der CDU verblieben nun noch wenige Tage, um dem Freistaat Thüringen einen „Bärendienst zu ersparen“. Mehr: Merz fordert unaufgeregten Umgang mit AfD