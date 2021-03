Landtagswahl 2021 Prognosen, Ergebnisse und Fakten zur Wahl in Rheinland-Pfalz

Am Sonntag wählte Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Alle Infos zu den Kandidaten, den aktuellen Prognosen und möglichen Koalitionen finden Sie hier.

Düsseldorf Die Bürger in Rheinland-Pfalz konnten 2021 über die künftige Landesregierung entscheiden. Zeitgleich wurde in Baden-Württemberg über den neuen Landtag abgestimmt. Mit den Wahlen am Sonntag begann das „Superwahljahr 2021“, da insgesamt sechs Landtagswahlen und die Bundestagswahl im politischen Kalender stehen.

Derzeit wird Rheinland-Pfalz von der Sozialdemokratin Malu Dreyer regiert, die seit 2013 im Amt ist. Bleibt die Ministerpräsidentin auch nach der Landtagswahl 2021 im Amt? Welche Spitzenkandidaten traten gegen sie an? Wann wurde gewählt, wie funktioniert das Wahlsystem und wie sehen die aktuellen Prognosen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz aus?

Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Wahl finden Sie hier.

Prognosen und Infos – das müssen Sie zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz wissen

Prognose: So hat Rheinland-Pfalz 2021 gewählt

Infratest dimap gab um 18 Uhr eine erste Prognose ab. Demnach gibt es folgendes Ergebnis bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:

SPD: 34,5 Prozent (-1,7 Prozent im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2016)

CDU: 26 Prozent (-5,8)

AfD: 10,5 Prozent (-2,1)

Grüne: 8,5 Prozent (+2,3)

FDP: 6,5 Prozent (+0,3)

Freie Wähler: 5,5 Prozent (+3,3)

Linke: 2,5 Prozent (-0,3)

Sonstige: 6 Prozent (+3,2)

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) konnte demnach einen Wahlsieg einfahren, obwohl die SPD Stimmen verloren hat. Ihre „Ampel-Koalition“ aus SPD, FDP und Grünen hätte laut Prognosen eine komfortable Mehrheit. Die CDU muss deutliche Verluste verzeichnen. Neu im Parlament sind die Freien Wähler. Die Linkspartei scheiterte erneut am Einzug in den Mainzer Landtag.

Wie ist die Sitzverteilung nach der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz?

In Rheinland-Pfalz sieht die Sitzverteilung laut 18-Uhr-Prognose folgendermaßen aus:

SPD: 38 Sitze (-1 im Vergleich zur Landtagswahl 2016)

CDU: 29 Sitze (-6)

AfD: 12 Sitze (-2)

Grüne: 9 Sitze (+3)

FDP: 7 Sitze (+-)

Freie Wähler: 6 Sitze (+6)

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz?

Laut SWR sank die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 deutlich: von 70,4 Prozent 2016 auf 64 Prozent. Aufgrund der Corona-Pandemie stieg der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler aber deutlich: Ersten Prognosen zufolge wurden zwei Drittel der Stimmen bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz per Brief abgegeben.

Wann war die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz?

Am Sonntag, den 14. März 2021, war die 18. Landtagswahl von Rheinland-Pfalz. Sie lief parallel zur Landtagswahl in Baden-Württemberg.

Wer regiert aktuell in Rheinland-Pfalz?

Will ihr Amt verteidigen: Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Malu Dreyer. (Foto: dpa) Parteitag der SPD Rheinland-Pfalz

Malu Dreyer (SPD) regiert in Rheinland-Pfalz seit 2013. Sie übernahm das Amt von ihrem Vorgänger Kurt Beck. Die SPD stellte seit 1991 alle Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. Bis dahin hatten alle Regierungschefs ein CDU-Parteibuch. Nach der vergangenen Landtagswahl 2016 musste Malu Dreyer erstmals eine „Ampel-Koalition“ aus SPD, FDP und Grünen eingehen, um eine Mehrheit ohne die CDU zu erhalten.

Malu Dreyer und ihre Koalitionspartner signalisierten zuletzt, dass sie die rot-gelb-grüne Koalition gern nach der Landtagswahl fortführen würden.

Umfragen vor der Landtagswahl legten nahe, dass die SPD Stimmen verlieren würde, während die Grünen mit mehr Stimmen als bei der letzten Landtagswahl rechnen könnten. Fraglich war, ob die FDP erneut in den Landtag einziehen würde. Im Falle einer Fortsetzung der Koalition würden Gelb und Grün in der Rangfolge der Koalition wohl die Plätze tauschen. Im zweiten Kabinett Dreyer hielten FDP und Grüne je zwei Ministerien, die SPD hielt fünf Ressorts plus das Amt der Ministerpräsidentin.

Umfragen – Wie sahen die Wahlumfragen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 aus?

Verschiedene Umfrageinstitute wie Infratest dimap, die Forschungsgruppe Wahlen oder Insa zeigten die Stimmung vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Die aktuellste Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom 11. März 2021 zeigte folgendes Kräfteverhältnis der Parteien:

SPD: 33 Prozent (+ 2 Prozent im Vergleich zu Februar)

CDU: 29 Prozent (- 4)

Grüne: 10 Prozent (- 3)

AfD: 9 Prozent (+2)

FDP: 6,5 Prozent (+1,5)

Freie Wähler: 5 Prozent (+1)

Linke: 3 Prozent (-1)

Sonstige: 4,5 Prozent (+0,5)

Kurz vor der Landtagswahl überholte die SPD die CDU. Doch es war nur ein knapper Vorsprung der Sozialdemokraten. Laut Insa-Umfrage vom 8. März waren beide Parteien mit 30 Prozent gleichauf. Sollte Dreyers SPD hinter der CDU landen, wären die Konservativen in Rheinland-Pfalz erstmals seit 1987 wieder stärkste Kraft geworden.

Die AfD und FDP würden den Umfragen zufolge erneut in den Mainzer Landtag einziehen. Die Linkspartei dürfte an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Bessere Chancen auf den Einzug ins Parlament hatten die Freien Wähler: Laut Insa standen sie bei vier Prozent, Forschungsgruppe Wahlen und Infratest dimap sahen die Freien Wähler sogar bei fünf Prozent.

Laut dieser Umfragen waren folgende Koalitions-Optionen realistisch:

SPD + Grüne + FDP: Bei einem Einzug der FDP ins Parlament hätte Maly Dreyer (SPD) ihre „Ampel-Koalition“ fortführen können. Laut Forschungsgruppe Wahlen wären aber nur 30 Prozent der Wahlberechtigten mit dieser Koalitionsoption zufrieden, während 45 Prozent sie als schlecht bewerteten.

SPD + Grüne: Eine „rot-grüne“ Koalition hatte nach den Umfragen nur dann eine Mehrheit, wenn FDP und Freie Wähler nicht in den Landtag einziehen würden. Laut Umfrage hätte diese Option mit 40 Prozent die größte Zustimmung der Bevölkerung.

CDU + Grüne: Theoretisch möglich war eine „schwarz-grüne“ Koalition aus CDU und Grünen, wie es sie im Nachbarland Hessen gibt. Diese Koalition fänden laut Forschungsgruppe Wahlen 37 Prozent gut und 37 Prozent schlecht. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Grünen der CDU nach 30 Jahren den Weg in die Mainzer Staatskanzlei ebnen werden. Denn es gibt inhaltliche Differenzen zwischen den Parteien. Eine Koalition schließen Grüne und CDU jedoch nicht aus.

Welche Parteien traten bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 an?

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz traten 12 Parteien und eine Wählervereinigung an. Aufgrund der in Rheinland-Pfalz geltenden Fünf-Prozent-Hürde zogen bei der Landtagswahl 2016 lediglich fünf Parteien in den Mainzer Landtag ein. 2021 standen folgende Parteien in Rheinland-Pfalz zur Wahl:

SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)

CDU (Christlich Demokratische Union)

AfD (Alternative für Deutschland)

FDP (Freie Demokratische Partei)

Bündnis 90/Die Grünen

Die Linke

Freie Wähler

Die Partei (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative)

Piratenpartei

Klimaliste

ödp (Ökologisch-Demokratische Partei)

Volt Deutschland

Wer waren die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz?

Für die Parteien traten bei der Wahl in Rheinland-Pfalz unterschiedliche Spitzenkandidaten an, die im laufenden Wahlkampf um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler warben. Das waren die Kandidaten und Kandidatinnen:

SPD -Spitzenkandidatin: Die SPD hatte die amtierende Ministerpräsidentin Malu Dreyer erneut als Spitzenkandidatin nominiert. Dreyer sitzt seit fast 20 Jahren in der Landesregierung: seit 2002 als Ministerin unter Kabinettschef Kurt Beck und seit dessen Rücktritt 2013 als Ministerpräsidentin. Bei der 60-Jährigen wurde 1995 die Autoimmunkrankheit Multiple Sklerose diagnostiziert, weshalb sie längere Strecken im Rollstuhl zurücklegen muss.

-Spitzenkandidatin: Die SPD hatte die amtierende Ministerpräsidentin Malu Dreyer erneut als Spitzenkandidatin nominiert. Dreyer sitzt seit fast 20 Jahren in der Landesregierung: seit 2002 als Ministerin unter Kabinettschef Kurt Beck und seit dessen Rücktritt 2013 als Ministerpräsidentin. Bei der 60-Jährigen wurde 1995 die Autoimmunkrankheit Multiple Sklerose diagnostiziert, weshalb sie längere Strecken im Rollstuhl zurücklegen muss. CDU -Spitzenkandidat: Die CDU wählte ihren Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Baldauf sitzt seit 2001 im Mainzer Landtag und gehört seit 15 Jahren zum Bundesvorstand der CDU. Ob Baldauf 2021 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz wird, ist fraglich.

-Spitzenkandidat: Die CDU wählte ihren Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Baldauf sitzt seit 2001 im Mainzer Landtag und gehört seit 15 Jahren zum Bundesvorstand der CDU. Ob Baldauf 2021 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz wird, ist fraglich. Grünen -Spitzenkandidatin: Anne Spiegel wurde von den Grünen zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz auserkoren. Spiegel saß seit 2011 für die Grünen im Landtag, ehe sie 2016 im zweiten Kabinett Dreyer das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz übernahm. Seit Anfang 2021 war die Ministerin zudem für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten zuständig.

-Spitzenkandidatin: Anne Spiegel wurde von den Grünen zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz auserkoren. Spiegel saß seit 2011 für die Grünen im Landtag, ehe sie 2016 im zweiten Kabinett Dreyer das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz übernahm. Seit Anfang 2021 war die Ministerin zudem für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten zuständig. AfD -Spitzenkandidat: Die Alternative für Deutschland nominierte Michael Frisch als Spitzenkandidaten. Der Lehrer ist seit 2019 Landesvorsitzender der AfD. Umfragen zufolge musste sich seine Partei aber auf weniger Zustimmung einstellen.

-Spitzenkandidat: Die Alternative für Deutschland nominierte Michael Frisch als Spitzenkandidaten. Der Lehrer ist seit 2019 Landesvorsitzender der AfD. Umfragen zufolge musste sich seine Partei aber auf weniger Zustimmung einstellen. FDP -Spitzenkandidatin: Die Liberalen nominierten Daniela Schmitt für die FDP-Spitzenkandidatur zur Landtagswahl. Die Bankbetriebswirtin Schmitt sitzt seit 2013 im FDP-Bundesvorstand und war zuletzt Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des stellvertretenden Ministerpräsidenten Volker Wissing.

-Spitzenkandidatin: Die Liberalen nominierten Daniela Schmitt für die FDP-Spitzenkandidatur zur Landtagswahl. Die Bankbetriebswirtin Schmitt sitzt seit 2013 im FDP-Bundesvorstand und war zuletzt Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des stellvertretenden Ministerpräsidenten Volker Wissing. Linken-Spitzenkandidat: David Schwarzendahl wurde von der Linkspartei als Spitzenkandidat zur Landtagswahl aufgestellt. Der 37-Jährige ist stellvertretender Landesvorsitzender der Linken in Rheinland-Pfalz. Dass Schwarzendahls Listenplatz 1 für den Einzug in den Landtag genügt, galt als unwahrscheinlich. In den Umfragen scheiterte die Linkspartei erneut an der Fünf-Prozent-Hürde.

Wann waren die Wahllokale in Rheinland-Pfalz geöffnet?

Die Wahllokale zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz waren am 14. März 2021 zwischen 8 Uhr und 18 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum konnte jeder Wahlberechtigte am Wahltag seine Stimme abgeben und somit über den künftigen Landtag in Rheinland-Pfalz entscheiden.

Wie gestaltet sich das Wahlsystem in Rheinland-Pfalz?

In Rheinland-Pfalz muss der Wahltermin gemäß Landesverfassung und Landtagswahlgesetz auf einen Sonntag oder auf einen gesetzlichen Feiertag fallen. Die Verteilung der Sitze des Landtags in Rheinland-Pfalz erfolgt nach dem sogenannten Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren. Im Folgenden wird die Sitzverteilung und die Stimmabgabe bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 genauer erklärt.

Gab es bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz Erst- und Zweitstimmen?

Ja, in Rheinland-Pfalz haben alle Wahlberechtigten Erst- und Zweitstimmen. Mit der Erststimme wird eine Kandidatin oder ein Kandidat aus dem eigenen Wahlkreis gewählt. Die Person mit den meisten Stimmen im Wahlkreis erhält ein Direktmandat und damit einen Sitz im Parlament. Die Zweitstimme bezieht sich auf Bezirks- oder Landeslisten. Diese ist entscheidend für die Sitzverteilung im Landtag von Rheinland-Pfalz.

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz müssen Wähler aber nicht unbedingt beide Kreuze machen. Wähler können beispielsweise auch nur die Zweitstimme nutzen. Ungültig ist der Stimmzettel lediglich, wenn der Wahlzettel nicht amtlich hergestellt ist, überhaupt keine Kennzeichnung enthält, Vorbehalte oder Zusätze enthält oder der Wählerwille nicht zweifelsfrei erkennbar ist.

Wie funktioniert die Sitzverteilung bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz?

Der Landtag in Rheinland-Pfalz besteht grundsätzlich aus 101 Sitzen. Diese werden mit dem Divisorverfahren mit Standardrundung nach Sainte-Laguë/Schepers berechnet. 52 Sitze erhalten diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten, die in den einzelnen Wahlkreisen die meisten Stimmen und daher ein Direktmandat erhalten (Erststimme). Hier genügt eine einfache Mehrheit und es gibt keine Fünf-Prozent-Hürde. Auch Bewerber von Kleinstparteien könnten so einen Sitz im Parlament erlangen.

Die übrigen 49 Sitze werden nach dem Zweitstimmen-Anteil der Parteien und Wählerlisten verteilt, die mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben. Dadurch soll der Sitzanteil einer Partei auch relativ dem landesweiten Anteil an Zweitstimmen entsprechen.

Sofern eine Partei mehr Direktmandate erlangt, als ihr nach dem Zweitstimmen-Anteil zustehen würden, hat sie sogenannte Überhangmandate erhalten. Um die Sitzverteilung proportional zu halten, bekommen die übrigen Parteien daraufhin zusätzliche Ausgleichsmandate. So könnte sich die Anzahl der Sitze im Landtag von Rheinland-Pfalz erhöhen.

Wer ist bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wahlberechtigt?

Jeder deutsche Staatsbürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Voraussetzung ist, dass die Wähler seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz haben oder sich dort gewöhnlich aufhalten.

Wie viele Wahlkreise gab es?

In Rheinland-Pfalz gab es in vier Wahlbezirken insgesamt 52 Wahlkreise.

Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 – konnte ich per Briefwahl abstimmen?

Die ersten Briefwahlstimmen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegen bereits in Wahlurnen, hier bei der Stadtverwaltung Koblenz. (Foto: dpa) Die Vorbereitungen zur Landtagswahl laufen

Ja. Wer am Wahltermin, also am Sonntag den 14. März 2021, seine Stimme nicht persönlich in einem der Wahllokale abgeben konnte oder dies aufgrund der Corona-Pandemie vermeiden wollte, konnte per Briefwahl seine Stimme abgeben. Der Anteil der Briefwähler stieg coronabedingt bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz im Vergleich zur letzten Landtagswahl.

Für die Briefwahl musste zunächst der Wahlschein beantragt werden. Dies konnte persönlich oder schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax bei der Gemeinde des Hauptwohnsitzes erfolgen. Anschließend wurden die Briefwahlunterlagen den Wahlberechtigten per Post zugesendet. Diese mussten dann spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr beim Wahlamt vorliegen, damit die per Briefwahl abgegebene Stimme gültig war.

Wann war die vergangene Landtagswahl in Rheinland-Pfalz?

Die letzte Landtagswahl in Rheinland-Pfalz (Wahl zum 17. Landtag von Rheinland-Pfalz) fand am 13. März 2016 statt.

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl 2016 in Rheinland-Pfalz?

Bei der Landtagswahl 2016 war die SPD zum sechsten Mal in Folge stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz. Die AfD zog erstmals in den Mainzer Landtag ein, während die Grünen an Zustimmung verloren hatten. Im Detail gab es folgendes Ergebnis bei der Landtagswahl 2016 in Rheinland-Pfalz:

SPD: 36,2 Prozent / 39 Sitze

CDU: 31,8 Prozent / 35 Sitze

AfD: 12,6 Prozent / 14 Sitze

FDP: 6,2 Prozent / 7 Sitze

Grüne: 5,3 Prozent / 6 Sitze

Linke: 2,8 Prozent / 0 Sitze

Freie Wähler: 2,3 Prozent / 0 Sitze

Sonstige: 2,8 Prozent / 0 Sitze

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl 2016 in Rheinland-Pfalz?

Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz lag 2016 bei 70,4 Prozent. Damit erhöhte sich die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Wahl von 2011. Trotz der Corona-Pandemie rechnen Experten damit, dass die Wahlbeteiligung 2021 auch bei etwa 70 Prozent liegen könnte.

Gab es einen Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021?

Ja, es gab das Tool, das persönliche Präferenzen mit den Forderungen der antretenden Parteien abgleicht, auch zur diesjährigen Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz.

