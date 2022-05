Landtagswahl Günther übertrifft die Erwartungen – CDU triumphiert in Schleswig-Holstein

Berlin Die Ausgangslage war eine gänzlich andere als vor vier Jahren. Als Daniel Günther zum ersten Mal Ministerpräsident in Schleswig-Holstein werden wollte, war er noch Außenseiter. 2017 gewann er die Wahl überraschend. Am Sonntag waren die Vorzeichen anders. Günther ging mit dem Amtsbonus in die Wahl – und steigerte sein Ergebnis deutlich.

Der 48-Jährige ist mit seiner CDU laut ARD-Hochrechnung auf 42,8 Prozent der Wählerstimmen gekommen – und hat damit die Erwartungen übertroffen. Das sind rund elf Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Der Abstand zu den anderen Parteien ist enorm. Er beträgt im Vergleich zur zweitstärksten Kraft, den Grünen, fast 26 Punkte.

Günther hat nun die Wahl zwischen seinen beiden bisherigen Koalitionspartnern. Die Grünen um Finanzministerin Monika Heinold haben mit 17,2 Prozent ihr historisch bestes Ergebnis in Schleswig-Holstein geholt. „Es gibt zwei Wahlsieger: Daniel Günther und die Grünen“, sagte Vizekanzler Robert Habeck am Sonntagabend im ZDF mit Blick auf den CDU-Ministerpräsidenten.

FDP-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, der gleichzeitig Spitzenkandidat ist, holte mit seiner Partei laut Hochrechnung bloß sieben Prozent der Stimmen und büßte damit ordentlich ein. Die FDP würde als Partner jedoch besser zur CDU passen.

Günther kündigte nach dem Wahlsieg am Sonntag an, mit beiden Parteien sprechen zu wollen. „Wir haben einen neuen Stil in Schleswig-Holstein geprägt“, lobte er die Arbeit seiner bisherigen Jamaika-Regierung.

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) dürfte keine Rolle bei der Regierungsbildung spielen. Die Partei der dänischen Minderheit kommt auf etwa sechs Prozent der Stimmen.

SPD bleibt in der Opposition

Die SPD mit ihrem weitgehend unbekannten Spitzenkandidaten, dem Ex-Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller, bleibt in der Opposition. Die Ampelträume, die manch einer nach der Bundestagswahl auch in Kiel hatte, sind zerplatzt. Der Abstieg der SPD in Schleswig-Holstein geht damit weiter, sie kam nur auf 15,5 Prozent. Vor neun Jahren holte sie noch rund 40 Prozent der Stimmen.

Die Wahl in Deutschlands nördlichstem Bundesland hat angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Wochen deutlich an Relevanz gewonnen, trotz der kleinen Zahl von 2,3 Millionen Wahlberechtigten.

Mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und dem nahenden Ende russischer Energieimporte rückt das kleine Bundesland in den Fokus bundesdeutscher Versorgungssicherheit. Es geht um die Frage, wie Deutschland schnell alternative Energiequellen erschließt und selbst mehr Ökostrom produziert.

Vor allem im Energiesektor profitiert das Bundesland enorm. Am vergangenen Montag hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärt, „noch in diesem Jahr“ würden zwei der insgesamt vier geplanten schwimmenden Terminals für Flüssiggas (LNG) angeschlossen werden, eines im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel.

Brunsbüttel soll „Import-Hub“ für Flüssiggas werden, künftig auch für „grünen“ Wasserstoff und für Derivate wie Ammoniak. Und neben dem Gasimport erzeugt das Land viel Windenergie – an Land und auf See.

Insofern lässt sich die Wahl in Schleswig-Holstein als Stimmungstest von besonderer Bedeutung für den Bund klassifizieren. Das Krisenmanagement der seit rund einem halben Jahr amtierenden Ampelregierung fällt offensichtlich ambivalent aus.

Der Union im Bund um ihren Vorsitzenden Friedrich Merz gibt das Wahlergebnis in Kiel aus Sicht von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst Rückenwind: „Das ist erst einmal ein toller Erfolg für Daniel Günther, aber auch für die CDU insgesamt“, sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. „Die Volkspartei CDU hat wieder in die Spur gefunden“, so Wüst, der am kommenden Sonntag seinen Posten in Düsseldorf bei der Landtagswahl verteidigen muss.

In Nordrhein-Westfalen ist aber klar: So eindeutig wie im Norden wird die Wahl dort nicht ausgehen. Jüngsten Umfragen zufolge zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Wüst und seinem Herausforderer Thomas Kutschaty (SPD) ab. Nordrhein-Westfalen gilt als Herzkammer der Sozialdemokraten. Eine Rückeroberung der Staatskanzlei wäre auch für Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein wichtiges Zeichen des Rückhalts.

