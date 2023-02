Landtagswahl Hessen Innenministerin Faeser wird SPD-Spitzenkandidatin

In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die Sozialdemokraten wollen mit Bundesinnenministerin Faeser in den Wahlkampf ziehen. Ihr Amt im Bund soll sie trotzdem behalten.

Die Innenministerin wird Frontfrau der SPD im hessischen Landtagswahlkampf. (Foto: AP) Nancy Faeser

Berlin Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird SPD-Spitzenkandidatin in Hessen für die Landtagswahl im Oktober. Das erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen der Landespartei. Faeser will demnach auf dem Hessengipfel der Partei am Freitag in Friedewald verkünden, dass sie für das Amt der Ministerpräsidentin antreten will.

Ihre Position in der Bundesregierung will sie auch im Landtagswahlkampf behalten. Faeser werde ihr Amt als Innenministerin im Kabinett von Olaf Scholz (SPD) nur dann aufgeben, wenn sie die Wahl in Hessen gewinne und Ministerpräsidentin werden könne, erklärten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Es sei nahezu ausgeschlossen, dass sie im Fall einer Wahlniederlage als Oppositionsführerin, Vizeministerpräsidentin oder Landesministerin nach Hessen wechselt.