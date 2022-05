Landtagswahl Juso-Chefin Rosenthal will nach NRW-Wahl kleinere Einkommen entlasten

Berlin Die Bundesvorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, hat Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gefordert. „Gerade mit Blick auf die aktuellen Themen wie steigende Kosten und Energieunsicherheit hat die SPD nicht ausreichend überzeugen können“, sagte Rosenthal dem Handelsblatt. „Unser Kampf für die Entlastung gerade kleiner und mittlerer Einkommen muss daher umso stärker und entschlossener weitergehen.“

Konkret verlangte Rosenthal weitere Entlastungen für Rentnerinnen und Rentner, Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld 1 sowie für Studierende. „Dabei muss den massiven Preisspekulationen endlich ein Riegel vorgeschoben werden“, sagte die Juso-Chefin. Damit spielt Rosenthal auf überhöhte Preissteigerungen von Unternehmen bei Energieträgern oder Getreide an.

SPD-Co-Chef Lars Klingbeil plädiert zwar für einen stärkeren Schwerpunkt auf soziale Themen. Auf weitere konkrete Entlastungen der Bürger angesichts steigender Preise legte er sich aber nicht fest. Er verwies lediglich darauf, dass die Bundesregierung viele Maßnahmen auf den Weg gebracht habe, die nun nach und nach in Kraft treten würden. „Erst mal geht es darum, dass wir das, was wir Gutes tun, auch stärker kommunizieren“, sagte Klingbeil. Das sei für ihn die Lehre aus der NRW-Wahl.

SPD-Landeschef Thomas Kutschaty konstatierte, dass es für die Wähler vor allem um die Frage des Ukrainekriegs und die steigende Inflation sowie die Energiepreise gegangen sei. Diese Aspekte müsse die SPD jetzt stärker in den Mittelpunkt rücken. „Viele Menschen machen sich eben Sorgen, ob sie sich das Leben so noch leisten können.“

Die SPD war bei der Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland auf 26,7 Prozent der abgegebenen Stimmen abgestürzt. Das ist ihr schlechtestes Ergebnis in der Landesgeschichte. Klingbeil sieht deshalb aber keine weitreichenden Folgen für die Ampelkoalition im Bund, der neben der SPD mit der FDP ein weiterer Wahlverlierer angehört. Die Grünen konnten ihr Ergebnis dagegen deutlich verbessern.

Grüne offen für weitere Entlastungen

FDP-Chef Christian Lindner sah am Montag vor allem Unzufriedenheit mit dem Gesamtpaket der geplanten Entlastungen als eine Ursache der schweren Verluste seiner Partei. „Daraus müssen wir auch für künftige politische Projekte der Koalition in Berlin unsere Konsequenz ziehen.“

Die Grünen zeigten sich offen für weitere Entlastungen wegen der anhaltend hohen Energiepreise. „Ich gehe davon aus, dass dieses Thema auch im nächsten Koalitionsausschuss angesprochen wird“, sagt der Co-Chef der Partei, Omid Nouripour. Die Ampelkoalition habe bereits zwei Entlastungspakete im Umfang von zusammen rund 37 Milliarden Euro beschlossen. Der Inflationsdruck bleibe aber hoch. Die Ampelkoalition werde nachjustieren, wenn dies nötig sei.

Besorgt äußerte sich die Juso-Chefin über die Wahlbeteiligung in NRW. „Eine historisch niedrige Wahlbeteiligung von 55,5 Prozent ist schockierend und sollte eine Mahnung an alle demokratischen Kräfte sein“, sagte Rosenthal.

Der SPD gab sie eine Mitschuld an dieser Entwicklung. „Viele Menschen haben sich von uns nicht vertreten gefühlt und sind lieber zu Hause geblieben“, so Rosenthal. „Gerade in Zeiten wie diesen, wo die Demokratie angegriffen wird und rechte Ideologien erstarken, muss gerade die SPD für den Gang zur Urne begeistern können.“ Das sei aber leider nicht gelungen.

Der Politikprofessor Klaus Schubert von der Uni Münster kommt zu einem ähnlichen Befund wie Rosenthal. Vor allem die SPD habe ihre Klientel schlecht mobilisieren können, sagte er.

Womöglich sei es hier auch ein Fehler gewesen, dass SPD-Spitzenkandidat Kutschaty gegen Ende des Wahlkampfs noch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eingebracht habe. Scholz werde von manchen als „eher schwach und wenig entscheidungsfreudig“ angesehen. „Das mag einige aus der SPD-Klientel abgehalten haben abzustimmen“, meinte Schubert.

