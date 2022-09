Landtagswahl Umfrage vor Wahl in Niedersachsen - SPD liegt vor CDU und Grünen

Am 9. Oktober ist Landtagswahl in Niedersachsen. Laut NDR-Umfrage liegt die SPD mit 32 Prozent vorne, die CDU folgt mit 28 Prozent und die Grünen liegen bei 17 Prozent.

NDR-Umfrage: Von den Befragten äußerten sich 57 Prozent zufrieden mit der Arbeit von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). (Foto: dpa) Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen

Berlin Die SPD kann sich Hoffnung machen, bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober stärkste Kraft zu werden. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten NDR-Umfrage liegt die SPD mit 32 Prozent vorne, ein Prozentpunkt mehr als im August.

Die CDU käme danach auf 28 Prozent (plus einen Punkt). Die Grünen verlieren zwei Prozentpunkte und landen bei nur noch 17 Prozent. Die FDP erreicht fünf Prozent (minus eins) und muss um den Einzug in den Landtag bangen.

Die AfD legt dagegen wie im Bundestrend zu und käme nun in Niedersachsen auf neun Prozent (plus zwei) - der höchste in Umfragen in dem Bundesland gemessene Wert seit 2018. Die Linken würden mit vier Prozent nicht in den Landtag einziehen.

Von den Befragten äußerten sich 57 Prozent zufrieden mit der Arbeit von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Bei Wirtschaftsminister und CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann sind es 41 Prozent. Dabei wächst die relative Zufriedenheit mit der bisherigen rot-schwarzen Koalition in Hannover, was sich bei den Antworten auf die Frage nach der Koalitionspräferenz nach der Wahl zeigt.

Denn für Rot-Grün sprechen sich nun nur noch 40 Prozent (minus drei) aus, während die Zustimmung zu einer Fortsetzung des Bündnisses aus SPD und CDU mit 36 Prozent (plus drei) zunimmt. Alle anderen Konstellationen, auch eine Ampel-Regierung auf Landesebene, sind deutlich unbeliebter. Als vorherrschenden Thema geben die Befragten die Energiepolitik an. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hatte 1156 Wahlberechtigte befragt.