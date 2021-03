Landtagswahlen 2021 Ergebnisse und Fakten zur Wahl in Baden-Württemberg

Am Sonntag wurde in Baden-Württemberg gewählt. Das Endergebnis, Koalitions-Optionen und Infos – lesen Sie alles Wichtige zur Landtagswahl 2021.

Düsseldorf In Baden-Württemberg wurde am Sonntag gewählt. Die Grünen geführt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurden bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg erneut stärkste Kraft. Kretschmann kann also weiter regieren.

Der Urnengang hat das sogenannte „Superwahljahr 2021“ eingeläutet, weil es 2021 insgesamt sechs Landtagswahlen gibt und die Bundestagswahl ansteht.

Doch welche Koalitions-Optionen stehen Kretschmann zur Verfügung? Und wie ist das vorläufige Endergebnis? Welche Parteien und welche Spitzenkandidaten traten gegen Kretschmann an? Alle wichtigen Informationen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg finden Sie hier.

Endergebnis und Infos – das müssen Sie zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg wissen

Ergebnis: Wie hat Baden-Württemberg 2021 gewählt?

Laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg gibt es bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 das folgende vorläufige amtliche Endergebnis:

Grüne: 32,6 Prozent (+2,3 Prozent im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2016)

CDU: 24,1 Prozent (-2,9)

SPD: 11,0 Prozent (-1,7)

FDP: 10,5 Prozent (+2,2)

AfD: 9,7 Prozent (-5,4)

Linke: 3,6 Prozent (+0,7)

Freie Wähler: 3,0 Prozent (+2,9)

Sonstige: 5,5 Prozent (+1,7)

Die Grünen und damit Spitzenkandidat Winfried Kretschmann haben die Wahl gewonnen und sind nun erneut stärkste Kraft in Baden-Württemberg. Die CDU hat weiter an Stimmen verloren. Damit ist der Abstand zwischen den beiden Parteien noch größer. Obwohl auch die SPD weniger Stimmen holte als 2016, wird sie drittstärkste Kraft.

Während die FDP Gewinne verzeichnet, erlitt die AfD die größten Stimmenverluste bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg. Die Linkspartei und Freie Wähler scheiterten erneut an der Fünf-Prozent-Hürde.

Winfried Kretschmann könnte die Koalition aus Grünen und CDU nach der Wahl fortführen. Auch eine „Ampel-Koalition“ aus Grünen, SPD und FDP hätte laut vorläufigem amtlichem Endergebnis eine Mehrheit.

Wie ist die Sitzverteilung nach der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg?

Anhand des vorläufigen amtlichen Endergebnisses gibt es im Stuttgarter Landtag künftig diese Sitzverteilung:

Grüne: 58 Sitze (+11 Sitze im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2016)

CDU: 42 Sitze (+-)

SPD: 19 Sitze (+-)

FDP: 18 Sitze (+6)

AfD: 17 Sitze (-6)

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg?

Laut vorläufigem amtlichem Endergebnis sank die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2021 deutlich: von 70,4 Prozent 2016 auf 63,8 Prozent. Aufgrund der Corona-Pandemie stieg der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler aber deutlich: Die ARD schätzt, dass jede zweite Stimme bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg per Brief abgegeben wurde.

Wann wurde 2021 in Baden-Württemberg der Landtag neu gewählt?

Am Sonntag, den 14. März 2021 wurde der 17. Landtag in Baden-Württemberg gewählt. Die Wahl lief damit parallel zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Wer regiert in Baden-Württemberg?

Der grüne Ministerpräsident will auch nach der Wahl am 14. März 2021 im Amt bleiben. (Foto: dpa) Winfried Kretschmann

Seit 2016 regiert Winfried Kretschmann zusammen mit der CDU das Bundesland. Der 72-Jährige ist seit zehn Jahren im Amt und der erste grüne Ministerpräsident Deutschlands. In seiner ersten Amtszeit regierte Kretschmann bereits mit der SPD als Juniorpartner, in der zweiten Amtszeit mit der CDU. Stellvertretender Ministerpräsident ist aktuell Innenminister und CDU-Landeschef Thomas Strobl.

Wer Baden-Württemberg nach der Landtagswahl regieren wird, ist derzeit unklar. Ministerpräsident Kretschmann könnte die aktuelle Koalition von Grünen und CDU fortführen oder eine Allianz mit SPD und FDP eingehen.

Auf welche Koalition es hinausläuft, wird sich nach anstehenden Sondierungsgesprächen abzeichnen und frühestens nach Ostern bekannt gegeben. Vor der Wahl hielt sich Kretschmann offen, mit wem er koalieren wird. Nur die Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen AfD hat er ausgeschlossen.

Wie war die Ausgangslage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg?

Als Winfried Kretschmann 2011 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, wirkte das wie das Ende der CDU-Ära. Denn er war sowohl der erste Ministerpräsident der Grünen als auch erster Regierungschef seit 1953, der einer anderen Partei als der CDU angehört. Mittlerweile gehört Kretschmann zu den dienstältesten Ministerpräsidenten Deutschlands.

Ein Wahlsieg von Kretschmanns Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 galt als wahrscheinlich. Bei nahezu allen Umfragen hatte die Partei die höchste Zustimmung.

Offen war, welche Koalition Baden-Württemberg nach der Landtagswahl 2021 regieren wird. Denn 2018 brach eine Koalitionskrise zwischen CDU und Grünen aus, weil sie bei der geplanten Wahlrechtsreform keine Einigung gefunden haben.

Prognosen: Wie sahen die Umfragen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 aus?

Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg gaben verschiedene Umfrageinstitute wie Infratest dimap, die Forschungsgruppe Wahlen oder Insa einen Eindruck von den Machtverhältnissen der Parteien.

Die aktuellste Wahlumfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom 11. März 2021 zeigte folgendes Bild:

Grüne: 34 Prozent (+-)

CDU: 24 Prozent (-4 Prozent im Vergleich zu Februar)

AfD: 11 Prozent (+1)

FDP: 11 Prozent (+2)

SPD: 10 Prozent (-1)

Linke: 3 Prozent (+-)

Sonstige: 7 Prozent (+1)

Laut dieser Umfrage waren folgende Koalitionen realistisch:

Grüne + CDU: eine Fortführung der sogenannten „Kiwi“-Koalition

Grüne + SPD + FDP: eine „Ampelkoalition“, wie es sie derzeit in Rheinland-Pfalz gibt

CDU + SPD + FDP: eine sogenannte „Deutschland“-Koalition

Diese grundsätzliche Tendenz bildeten alle Umfrageinstitute ähnlich ab. Unterschiede gab es vor allem bei der Frage, wie groß der Abstand zwischen Grünen und CDU sein würde. Laut Insa lagen die Grünen sieben Prozentpunkte vor der CDU. Beim Rennen um den dritten und vierten Platz zeichnete sich ein enges Duell zwischen SPD, AfD und FDP ab. Die Linke stand in den Umfragen bei drei Prozent und würde demnach an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Welche Parteien traten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 an?

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg traten 21 Parteien an. Zum ersten Mal stand die ökologisch orientierte „Klimaliste“ sowie die stark umstrittene Partei „W2020“, die sich aus dem Umfeld der „Querdenken“-Bewegung rekrutiert hat, auf der Liste. Folgende Parteien standen zur Wahl:

Bündnis 90/Die Grünen

CDU (Christlich Demokratische Union)

AfD (Alternative für Deutschland)

SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)

FDP (Freie Demokratische Partei)

Die Linke

ödp (Ökologisch-Demokratische Partei)

Piraten (Piratenpartei Deutschland)

Die Partei (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative)

Freie Wähler

Menschliche Welt

Bündnis C - Christen für Deutschland

DKP (Deutsche Kommunistische Partei)

dieBasis (Basisdemokratische Partei Deutschland)

DiB (Demokratie in Bewegung)

Eine für Alle - Partei

Klimaliste Baden-Württemberg

DieHumanisten

Partei für Gesundheitsforschung

W2020 (Partei WIR2020)

Volt Deutschland

Wer waren die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg?

Sie sitzt im Kabinett von Winfried Kretschmann, ist bei der Landtagswahl aber seine Kontrahentin: Kultusministerin Eisenmann (CDU). (Foto: dpa) Susanne Eisenmann (CDU)

Für die Parteien traten bei der Wahl in Baden-Württemberg unterschiedliche Spitzenkandidaten an, die im laufenden Wahlkampf um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler warben. Die Kandidaten und Kandidatinnen für BaWü:

Grünen -Spitzenkandidat: Ministerpräsident Winfried Kretschmann ging für die Grünen ins Rennen. Kretschmann ist ein Vertreter des konservativen Flügels der Grünen. Er regierte zunächst fünf Jahre mit dem Koalitionspartner SPD. Seit der Landtagswahl 2016 koalierte er mit der CDU. Kretschmann kann durch den Wahlsieg der Grünen bei der Landtagswahl 2021 seine dritte Amtszeit als Regierungschef in Baden-Württemberg antreten.

-Spitzenkandidat: Ministerpräsident Winfried Kretschmann ging für die Grünen ins Rennen. Kretschmann ist ein Vertreter des konservativen Flügels der Grünen. Er regierte zunächst fünf Jahre mit dem Koalitionspartner SPD. Seit der Landtagswahl 2016 koalierte er mit der CDU. Kretschmann kann durch den Wahlsieg der Grünen bei der Landtagswahl 2021 seine dritte Amtszeit als Regierungschef in Baden-Württemberg antreten. CDU -Spitzenkandidatin: Für die CDU trat Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin an. Sie ist die erste Frau, die von der CDU in Baden-Württemberg als Spitzenkandidatin nominiert wurde. Seit 2016 gehörte sie als Bildungsministerin zum zweiten Kabinett Kretschmann. Anlässlich der Wahl zum Parteivorsitz der Bundes-CDU unterstützte Eisenmann Friedrich Merz.

-Spitzenkandidatin: Für die CDU trat Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin an. Sie ist die erste Frau, die von der CDU in Baden-Württemberg als Spitzenkandidatin nominiert wurde. Seit 2016 gehörte sie als Bildungsministerin zum zweiten Kabinett Kretschmann. Anlässlich der Wahl zum Parteivorsitz der Bundes-CDU unterstützte Eisenmann Friedrich Merz. AfD -Spitzenkandidat: Für die AfD trat der Fraktionschef Bernd Gögel als Spitzenkandidat an. Der 66-jährige Logistikunternehmer setzte sich erst Ende Januar in der Stichwahl gegen Emil Sänze durch. Die Wahl des AfD-Spitzenkandidaten gelang erst in der vierten Abstimmung. Sänze gilt als Anhänger des offiziell aufgelösten völkischen AfD-„Flügels“ und als Gegenspieler des Spitzenkandidaten Bernd Gögel.

-Spitzenkandidat: Für die AfD trat der Fraktionschef Bernd Gögel als Spitzenkandidat an. Der 66-jährige Logistikunternehmer setzte sich erst Ende Januar in der Stichwahl gegen Emil Sänze durch. Die Wahl des AfD-Spitzenkandidaten gelang erst in der vierten Abstimmung. Sänze gilt als Anhänger des offiziell aufgelösten völkischen AfD-„Flügels“ und als Gegenspieler des Spitzenkandidaten Bernd Gögel. SPD -Spitzenkandidat: Die Sozialdemokraten nominierten Andreas Stoch als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Stoch war im ersten Kabinett Kretschmann Bildungsminister. Seit der herben Wahlniederlage 2016 ist er SPD-Fraktionsvorsitzender. 2018 wurde der Jurist außerdem zum Landesvorsitzenden der SPD Baden-Württemberg gewählt.

-Spitzenkandidat: Die Sozialdemokraten nominierten Andreas Stoch als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Stoch war im ersten Kabinett Kretschmann Bildungsminister. Seit der herben Wahlniederlage 2016 ist er SPD-Fraktionsvorsitzender. 2018 wurde der Jurist außerdem zum Landesvorsitzenden der SPD Baden-Württemberg gewählt. FDP -Spitzenkandidat: Die Liberalen schickten Hans-Ulrich Rülke ins Rennen. Rülke sitzt seit 2006 im Landtag und war zehn Jahre später erstmals Spitzenkandidat der FDP. Zur Landtagswahl 2021 nominierte die Partei Rülke erneut für das Amt. Er vertrat im Wahlkampf die kleinste Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg.

-Spitzenkandidat: Die Liberalen schickten Hans-Ulrich Rülke ins Rennen. Rülke sitzt seit 2006 im Landtag und war zehn Jahre später erstmals Spitzenkandidat der FDP. Zur Landtagswahl 2021 nominierte die Partei Rülke erneut für das Amt. Er vertrat im Wahlkampf die kleinste Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Linken-Spitzenkandidatin: Die Linkspartei nominierte Sahra Mirow als Spitzenkandidatin. Die gebürtige Lübeckerin kam für ihr Studium nach Heidelberg und sitzt dort seit 2014 für die Linkspartei im Gemeinderat. Mirow war die jüngste Spitzenkandidatin unter den großen Parteien. Ihr wurden die geringsten Chancen ausgerechnet: Bei jeder Landtagswahl scheiterte die Linkspartei am Einzug in den Baden-Württemberger Landtag - so auch 2021.

Wann waren die Wahllokale in Baden-Württemberg geöffnet?

Die Wahllokale zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg waren am 14. März 2021 zwischen 8 Uhr und 18 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum konnte jeder Wahlberechtigte am Wahltag seine Stimme abgeben und somit über den künftigen Landtag in Baden-Württemberg entscheiden.

Wie gestaltet sich das Wahlsystem in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg muss der Wahltermin gemäß Landesverfassung und Landtagswahlgesetz auf einen Sonntag oder auf einen gesetzlichen Feiertag fallen. Die Verteilung der Sitze des Landtags in Baden-Württemberg erfolgt nach dem sogenannten Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren. Durch die Sitzverteilung nach Sainte-Laguë/Schepers sollen kleinere Parteien weniger benachteiligt werden.

Das Verfahren gilt in Baden-Württemberg seit der Landtagswahl 2011, nachdem die zuvor regierende CDU-FDP-Koalition eine Reform des Wahlgesetzes beschlossen hatte.

Gab es bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg Erst- und Zweitstimmen?

Nein, in Baden-Württemberg gibt es keine Zweitstimmen beziehungsweise Landeslisten. Alle Wahlberechtigten haben also nur eine Stimme, die sie einem Kandidaten oder einer Kandidatin in ihrem Wahlkreis geben können. In jedem Wahlkreis zieht die Person mit den meisten Stimmen direkt in den Stuttgarter Landtag ein. Zugleich werden die Erststimmen aber auch landesweit zusammengezählt, um den Anteil an Sitzen zu errechnen, der einer Fraktion zusteht.

Über das Wahlrecht wurde in Baden-Württemberg in den letzten Jahren gestritten: 2018 gab es eine Koalitionskrise, weil sich CDU und Grüne nicht auf eine zuvor vereinbarte Reform des Wahlgesetzes einigen konnten. Im Wahlkampf vor der Landtagswahl 2021 forderten Grüne und FDP, in Baden-Württemberg das Zweitstimmen-Wahlrecht einzuführen. FDP und SPD wollten zudem Reformen anstoßen, um einen höheren Frauenanteil im Parlament zu erreichen.

Wie funktioniert die Sitzverteilung bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg?

Der Landtag in Baden-Württemberg besteht grundsätzlich aus mindestens 120 Abgeordneten. In der letzten Legislaturperiode hatte das Landesparlament 143 Sitze. 70 Sitze gehen an die Direktkandidaten, die in ihren Wahlkreisen jeweils die meisten Stimmen erhalten. 50 weitere Sitze sind sogenannte Zweitmandate, die dafür sorgen sollen, dass alle Parteien proportional zu ihrem landesweiten Stimmenanteil im Landtag vertreten sind.

Erlangt eine Partei landesweit zehn Prozent der Stimmen aber kein einziges Direktmandat, stehen ihr zehn Prozent der 120 Sitze zu. Diese Partei würde daher zwölf Zweitmandate bekommen.

Die Anzahl der Sitze im Parlament kann sich erhöhen, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt als ihr nach dem Gesamtstimmenanteil zustehen würden. Diese Direktmandate werden als Überhangmandate bezeichnet. Damit diese Partei aber nicht überproportional im Parlament vertreten wäre, bekommen alle anderen Fraktionen daraufhin Ausgleichsmandate, um das Übergewicht einer Fraktion durch Überhangmandate auszugleichen.

Viele Parteien halten eine Wahlrechtsreform für überfällig. Andernfalls drohe das Parlament, immer größer zu werden, was auch immer höhere Kosten für den Staat verursachen würde. Wenn beispielsweise die CDU weiterhin viele Direktmandate holt, ihr Stimmenanteil insgesamt aber stagniert, müssten alle anderen Fraktionen noch mehr Ausgleichsmandate als bisher bekommen.

Wer war bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg wahlberechtigt?

Jeder deutsche Staatsbürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, konnte abstimmen. Voraussetzung war, dass er oder sie seit mindestens drei Monaten den Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg hatte oder sich dort gewöhnlich aufhielt.

Wie viele Wahlkreise gab es bei der Wahl 2021?

In Baden-Württemberg existierten insgesamt 70 Wahlkreise.

Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 – konnte ich per Briefwahl abstimmen?

Ja, bei der Landtagswahl war eine Abstimmung per Brief möglich. Wähler konnten einfach ihre Wahlbescheinigung anfordern. Dazu mussten sie bei der jeweiligen Gemeinde des Hauptwohnsitzes des Wahlberechtigten zuvor einen Wahlschein beantragen. Das erfolgte entweder persönlich oder schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax. Die Wahlunterlagen wurden anschließend per Post zugesendet. Die ausgefüllten Unterlagen mussten spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr beim Wahlamt vorliegen, damit die per Briefwahl abgegebene Stimme gültig war. Aufgrund der Corona-Pandemie wählten deutlich mehr Menschen 2021 per Brief als bei den letzten Wahlen in Baden-Württemberg

Wann war die vergangene Landtagswahl in Baden-Württemberg?

Die letzte Landtagswahl in Baden-Württemberg (Wahl zum 16. Landtag Baden-Württembergs) fand am 13. März 2016 statt.

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg?

Im Wahljahr 2016 wurden die Grünen in Baden-Württemberg stärkste Kraft. Die CDU musste herbe Verluste verzeichnen. Auch die zuvor mitregierende SPD verlor über zehn Prozentpunkte und wurde nur viertstärkste Kraft. Im Detail gab es folgendes Ergebnis bei der Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg:

Grüne: 30,3 Prozent / 47 Sitze

CDU: 27 Prozent / 42 Sitze

AfD: 15,1 Prozent / 23 Sitze

SPD: 12,7 Prozent / 19 Sitze

FDP: 8,3 Prozent / 12 Sitze

Linke: 2,9 Prozent / 0 Sitze

Alfa: 1 Prozent / 0 Sitze

ödp: 0,7 Prozent / 0 Sitze

Piraten: 0,4 Prozent / 0 Sitze

Sonstige: 1,6 Prozent / 0 Sitze

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg?

Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg lag 2016 bei 70,4 Prozent der Wahlberechtigten. Damit konnte die Wahlbeteiligung bei den letzten beiden Landtagswahlen erhöht werden - 2006 hatten gerade mal 53,4 Prozent der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg an der Landtagswahl teilgenommen.

Gab es einen Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021?

Ja, es gab das Tool, das persönliche Präferenzen mit den Forderungen der antretenden Parteien abgleicht, auch zur diesjährigen Landtagswahl in Baden-Württemberg: der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg.

