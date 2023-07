 Lars Feld: Die strittige Doppelrolle von Christian Lindners Chefberater

Seit eineinhalb Jahren ist Feld Chefberater von Christian Lindner. Als Wissenschaftler gilt er aber weiter als unabhängig. Manche seiner Kollegen sagen: Das kann nicht funktionieren.

Der Freiburger Ökonom hat wegen seiner ordnungsökonomischen Position viele Gegner in Wissenschaft und Politik. (Foto: Reuters) Lars Feld

Berlin Da sitzt er, der hochdekorierte Wissenschaftler, im Innenhof eines vornehmen Italieners in Berlin-Mitte und schaut bangend auf sein Smartphone. Das hat gute Nachrichten für Lars Feld: Er kann am Ticket-Vorverkauf von Popstar Taylor Swift teilnehmen.

Feld ist eigentlich kein „Swiftie“, wie Fans der US-Künstlerin sich nennen. Der Freiburger Ökonom ist vielmehr ein Konzertbesessener. Zuletzt besuchte er das Jazzfestival in Montreux am Genfersee, an diesem Wochenende steht Bruce Springsteen in München auf dem Plan.

Eine noch wichtigere Rolle für Feld nimmt aber eine Person ein, deren musikalisches Schaffen sich auf ein paar Auftritte bei Karnevalssitzungen beschränkt: Christian Lindner, Chef des Bundesfinanzministeriums, das gleich auf der anderen Straßenseite liegt.

