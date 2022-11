Lars Klingbeil warnt vor einer Deindustrialisierung Deutschlands. Als Antwort darauf skizziert er eine neue Strategie, mit der sich Deutschland künftig gegen die Großmächte China und USA behaupten soll.

Der SPD-Vorsitzende spricht im Interview über Scholz' Chinareise. (Foto: dpa) Lars Klingbeil

Berlin Der Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, hat die auch in den Reihen der Ampelkoalition geäußerte Kritik an der China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zurückgewiesen. „Ich kann die Kritik an der Reise nicht nachvollziehen“, sagte Klingbeil in einem Interview mit dem Handelsblatt. „Der Dialog ist wichtig. Auch, um der chinesischen Führung deutlich zu machen, wie ihre Positionierung in der Ukraine-Frage wahrgenommen wird und dass wir die Nichteinhaltung von Menschenrechten nicht akzeptieren.“ Das werde der Kanzler „selbstverständlich“ in Peking ansprechen.

Scholz reist am Donnerstag nach Peking und trifft am Freitag erstmals persönlich Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping. An der Reise hatte es Kritik gegeben, weil sie unmittelbar nach der Wiederwahl Xi Jinpings stattfindet und Scholz eine Wirtschaftsdelegation nach Peking mitnimmt.

