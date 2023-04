Legalisierung Cannabis-Firmen stark enttäuscht von Ampelplänen

Ursprünglich wollte die Ampel den Verkauf von Joints und anderen Cannabis-Produkten deutschlandweit in Fachgeschäften erlauben – und hatte damit Erwartungen in der Branche geschürt.

Berlin Bei Finn Hänsel ist die Euphorie verflogen. Der Geschäftsführer des Berliner Cannabis-Unternehmens Sanity Group hatte sich darauf eingestellt, die Droge für den Freizeitgebrauch im großen Stil anzubauen und zu verkaufen. „Dazu wird es nun erst einmal nicht kommen“, sagt Hänsel dem Handelsblatt.

Private Anbieter hätten auf eine „umfassende Legalisierung“ gehofft. Nun aber planen SPD, Grüne und FDP, den kommerziellen Verkauf nur in bestimmten Regionen für fünf Jahre zu erlauben. Das rechtfertige keine Investition von zehn bis 20 Millionen Euro, die eine größere Anlage gut und gerne koste, sagt Hänsel.

Das Unternehmen hatte erst im Herbst vergangenen Jahres Wachstumskapital in Höhe von 36,7 Millionen Euro eingesammelt. Damit sollte nicht nur das Produktportfolio mit verschreibungspflichtigem Medizinalcannabis ausgebaut, sondern das Unternehmen auch zu einem maßgeblichen Player im Geschäft mit Cannabis für den Freizeitkonsum werden.

Daraus – und aus einem potenziellen neuen Milliardenmarkt – wird nun wegen der Ampelpläne vorerst nichts. Sie beschränken sich in einer ersten Phase auf den privaten Bereich und gemeinnützige Vereine, sogenannte Social Clubs. Noch Ende April, spätestens Anfang Mai will Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen entsprechenden Gesetzentwurf vorstellen.

Ursprünglich hatte die Koalition deutlich mehr vor. Ähnlich wie in einigen US-Bundesstaaten sollte der Verkauf von Joints und anderen Cannabis-Produkten in ganz Deutschland in Fachgeschäften erlaubt werden.

Davon aber nahm die Regierung wegen europarechtlicher Bedenken Abstand und will die vollständige Legalisierung auf eine zweite Phase und Pilotregionen beschränken. Details will die Bundesregierung – ebenfalls zum Ärger vieler Hersteller – erst deutlich später nach der Sommerpause vorstellen.

Cannabis-Gesetz soll bald vorliegen

So gehe „wertvolle Zeit für den Aufbau von Lieferketten verloren“, sagt Hänsel. Eine parallele Umsetzung wäre wichtig. In den Pilotregionen könne sein Unternehmen weiterhin Fachgeschäfte betreiben, man sei dabei aber „auf die Zusammenarbeit mit Kommunen“ angewiesen. Auch könne die Sanity Group den Cannabis-Bedarf dort decken, allerdings nicht durch Anbau, sondern über den Import aus Ländern wie Kanada.

Der Unmut der deutschen Hersteller wurde in der Koalition genauestens vernommen – vor allem, weil die Ampelparteien nach wie vor auf eine vollständige Legalisierung in vielen, vielen Jahren hoffen. Die Sorge ist, dass die noch jungen deutschen Unternehmen dann wieder vom Markt verschwunden sein könnten und Deutschland auf ausländische Firmen setzen muss.

„Wir brauchen die Expertise der deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer für echtes Cannabis made in Germany“, sagt die FDP-Gesundheitspolitikerin Kristine Lütke dem Handelsblatt.

Heimische Hersteller müssten eng in die Modellprojekte einbezogen werden, damit sie Erfahrung sammeln können, die „bei einer möglichen vollständigen Legalisierung sehr, sehr wichtig sein werden“, sagt sie.

Zudem dürften Unternehmen bei den geplanten Social Clubs nicht außen vor bleiben, sondern auch „Samen und Stecklinge anbieten dürfen“, fordert sie mit Blick auf den anstehenden Gesetzentwurf. In den zugrunde liegenden Eckpunkten heißt es hingegen, dass eine „Beauftragung Dritter mit dem Anbau“ ausgeschlossen ist.

In der Koalition geht die Sorge um, deutsche Unternehmen könnten wieder vom Markt verschwinden. (Foto: dpa) Cannabis-Pflanze

Insbesondere dieser Passus stößt in der Industrie auf Unverständnis. In den Clubs sollen maximal 500 Mitglieder Cannabis gemeinschaftlich zu Genusszwecken anbauen und nur an Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben dürfen.

Im Kern geht es der Regierung darum, den Schwarzmarkt zurückzudrängen. Dass die Clubs den Anbau aber ohne Hilfe von Unternehmen stemmen können und sich in Deutschland durchsetzen, daran gibt es in der Branche große Zweifel.

Zweifel an Cannabis Social Clubs

„Energie-, Betriebs- und Mietkosten sind exorbitant, insbesondere für einen gemeinnützigen Verein“, sagt Thomas Schatton, Geschäftsführer von Four 20 Pharma in Paderborn. Für einen Club mit 500 Mitgliedern wäre eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern nötig, um Cannabis anzubauen, zu trocknen und weiterzuverarbeiten. In Großstädten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt kaum vorstellbar, zumal es Abstandsregeln zu Schulen und Kitas geben wird.

Allein in der Hauptstadt mit geschätzt rund 300.000 Cannabis-Konsumenten bräuchte es 600 solcher Einrichtungen, um den Bedarf vollständig zu decken.

In einem kleineren und günstigeren Setting ließe sich höchstens qualitativ durchschnittliches Cannabis produzieren, das mit dem Schwarzmarkt nicht mithalten kann, sagt Schatton. „Es wäre naiv zu glauben, dass sich das Modell durchsetzen wird.“ Und Geschäftsführer Hänsel von der Sanity Group ergänzt: „Damit wird der Schwarzmarkt nicht verschwinden, sondern im Gegenteil weiter florieren.“

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther drängt deswegen darauf, dies beim anstehenden Gesetzentwurf zu beachten. „Die bürokratischen Hürden dürfen nicht zu hoch sein“, sagte sie dem Handelsblatt.

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin warnt vor zu hohen bürokratischen Hürden für die Social Clubs. (Foto: imago images/Political-Moments) Kirsten Kappert-Gonther

In solchen Clubs könnten Jugend- und Gesundheitsschutz viel besser umgesetzt werden als unter den Bedingungen der Prohibition. „Je mehr erwachsene Konsumierende Zugang zu legalen Alternativen haben, desto entschiedener wird der Schwarzmarkt eingedämmt.“

Auch so will die Branche von der eingedampften Legalisierung profitieren. Die Bloomwell Group in Frankfurt am Main hofft auf einen „stark steigenden Absatz von medizinischem Cannabis“, wie Geschäftsführer Niklas Kouparanis gegenüber dem Handelsblatt sagt. Zudem wolle man eine IT-Infrastruktur für die Social Clubs anbieten.

Four 20 Pharma wiederum plant, sich mit einer eigenen Produktion an den Modellregionen zu beteiligen. „Wir stehen für den kommerziellen Anbau in Deutschland in den Startlöchern“, sagte Geschäftsführer Schatton dem Handelsblatt.

High-Potential 4 Milliarden Euro Markt-Potenzial sieht der Ökonom Justus Haucap von der Universität Düsseldorf für „Freizeitcannabis“ bei einer Legalisierung in Deutschland.

Man werde bei einem Zuschlag in eine 12.000 Quadratmeter große Anlage mit 200 bis 250 Angestellten investieren. Schatton rechnet mit Kosten von bis zu 40 Millionen Euro. Produktionsvolumen: 15 Tonnen pro Jahr. In Portugal produziert das Unternehmen bereits zwei bis drei Tonnen pro Jahr für den englischen Markt, in Kanada wiederum medizinisches Cannabis für den deutschen Markt.

Das sind verglichen mit einer Volllegalisierung aber noch kleine Mengen. Der Ökonom Justus Haucap schätzt den Cannabis-Gesamtbedarf hierzulande auf 380 bis 420 Tonnen pro Jahr, was einem Wert von mindestens vier Milliarden Euro entsprechen dürfte.

