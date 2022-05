Lehren aus der Flutkatastrophe 2021 Wasserwirtschaft fordert Bauverbot in Überschwemmungsgebieten

Berlin Einmal im Jahr liest die Wasserwirtschaft der Politik die Leviten. Zwar ist Deutschland ein wasserreiches Land. Doch mit dem Klimawandel ändere sich das. In manchen Regionen werde Wasser zeitweise zu einem knappen Gut. Mitunter gebe es auch zu viel Wasser, Hochwasser- und Starkregenereignisse häuften sich. Es sei höchste Zeit, sich stärker gegen Dürre und Trockenheit zu wappnen, mahnt die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA).

Auch dem Schutz vor Überflutungen durch Hochwasser oder lokale Sturzfluten müsse eine größere Bedeutung beigemessen werden, führt der Verband in einem Forderungspapier auf, das an diesem Montag den umweltpolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen übergeben wurde.

Das vergangene Jahr mit der großen Trockenheit im Frühjahr und den Extremniederschlägen im Sommer habe der Gesellschaft erneut vor Augen geführt, dass der Klimawandel Schutz- oder Anpassungsmaßnahmen bedürfe, heißt es in dem Papier.

Es brauche „keinen kurzfristigen Aktionismus nach Katastrophenereignissen, sondern eine nachhaltige Verfolgung strategischer wasserwirtschaftlicher Ziele in allen Zeiten, unterlegt mit einer verlässlichen, langfristigen Finanzierung“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die wirtschaftlichen Folgen einer lang anhaltenden Trockenheit seien mit denen einer Hochwasserkatastrophe vergleichbar, so die DWA. Probleme seien etwa der Ausfall von Kraftwerken wegen fehlenden Kühlwassers, Einschränkungen des Schiffsverkehrs, Ernteausfälle bis hin zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung.

Das sind sieben zentrale Forderungen der Wasserexperten:

Bauen in hochwassergefährdeten Gebieten verbieten

Während es Hochwassergefahren vor allem in der Nähe von Flüssen gibt, können starkregenbedingte Überflutungen überall auftreten. In den Kommunen brauche es darum eine Starkregenvorsorgeplanung und Schutz etwa durch Regenrückhaltebecken, so die Forderung der DWA. Die Genehmigungsverfahren dafür müssten deutlich gestrafft werden.

Das Bauen in Überschwemmungsgebieten muss nach Meinung der DWA generell verhindert und in überschwemmungsgefährdeten Gebieten stärker eingeschränkt werden. Es gebe weiterhin zu viele Ausnahmen von Bauverboten. Die Bodenversiegelung müsse gestoppt werden.

Kritische Infrastruktur klimafest machen

Extremwettereignisse könnten zu einem zeitweisen Totalausfall von Wasserversorgung und Abwasserentsorgung führen. Kritische Infrastruktur müsse klimaresilienter geplant und gebaut werden, so die Forderung.

Während es Hochwassergefahren vor allem in der Nähe von Flüssen gibt, können starkregenbedingte Überflutungen überall auftreten. (Foto: dpa) Nach der Flut im Ahrtal

Die Politik sollte dem Katastrophenschutz mehr Priorität beimessen. Beispielhaft wird die Infrastruktur für Hochwasservorhersage genannt. Diese müsse einheitlich und verständlich sein, zudem so gebaut werden, dass sie auch bei Extremwetterereignissen zur Verfügung steht.

Wasser verstärkt zur Energieversorgung nutzen

Klärgas, ein Nebenprodukt kommunaler Kläranlagen, kann zur Produktion von Strom und Wärme genutzt werden. Dafür werden in Deutschland rund 1500 Blockheizkraftwerke eingesetzt, vor allem an den Standorten mit großen Kläranlagen ab 100.000 Einwohnern.

Bei kleineren Anlagen bestehen aber noch erhebliche Potenziale. Zudem könnten die rund 9000 Kläranlagenstandorte in Deutschland für Photovoltaik und Windkraftanlagen genutzt werden. Auch schwimmende Photovoltaikflächen auf Gewässern bringt die DWA ins Spiel.

Einsparen von Trinkwasser

Die Versorgung der Menschen mit Trinkwasser und für die persönliche Hygiene sei zu „jeder Zeit“ sicherzustellen, heißt es. Gleichzeitig ist der Verband der Ansicht, dass es vor allem im gewerblichen Bereich „eine stärkere Bereitschaft bis hin zu konkreten rechtlichen Verpflichtungen zum Einsparen von Trinkwasser durch Regenwassernutzung und Wasserwiederverwendung“ geben sollte. Das sei ein „bedeutender Baustein“ für die Versorgungssicherheit bei begrenzten Kapazitäten der öffentlichen Wasserversorgung.

Bei Neubauten und Bestandssanierung sollte nach dem Willen der DWA Regenwasser bei der Toilettenspülung eingesetzt werden. Die Errichtung von Regenwasserzisternen sollte verpflichtend geregelt werden, da dies Grundwasserressourcen schone und Hochwasserspitzen abfedere. Ein Lob geht an die Industrie: Viele Unternehmen seien im Bereich der Kreislaufführung auf gutem Weg.

>> Lesen Sie auch: Nutzungskonflikte um Wasser: Industrie pocht auf Plan für Versorgungssicherheit

Agrarwende angehen

Die DWA hält effizientere Bewässerungstechniken für notwendig. Zudem sollten in Regionen mit hohem Wasserstress bestimmte Pflanzen mit geringerem Wasserverbrauch angebaut werden. Investitionen in der Landwirtschaft würden zu oft mit Blick auf Effizienz und zu wenig im Hinblick auf Nachhaltigkeit getroffen, heißt es kritisch.

Die Verantwortung dafür trage aber nicht allein die Landwirtschaft. Lebensmittel- und Agrarindustrie, Handel sowie die Verbraucherinnen und Verbraucher müssten einbezogen werden. Es brauche eine umweltschonende Lebensmittelproduktion. Auch die Lebensmittelverschwendung in Produktion, Handel und im Endverbrauch müsse reduziert werden, da sie zu erheblichem unnötigen Wasserverbrauch führt.

Stadtplanung modernisieren

Nötig sei ein Wandel hin zu wasserbewussten Zukunftsstädten. Gemeint sind sogenannte „Schwammstädte“ mit „blau-grüner Infrastruktur“ durch Überflutungsvorsorge, Hitzeanpassung, Regenwasser- und Ressourcenmanagement.

Herstellerverantwortung erweitern

Wer Erzeugnisse herstellt, be- oder verarbeitet und in Verkehr bringt, sollte mehr Verantwortung für deren Gewässerverträglichkeit übernehmen, meint die DWA. Es gehe nicht allein um die Kosten, schädliche Einträge aus dem Wasser herauszufiltern. Die Vermeidung oder Verringerung von schädlichen Einträgen müsse Vorrang haben.

Mehr: Welchen Einfluss der Klimawandel auf die Trinkwasserversorgung hat