Leitantrag zum Bundesparteitag Trotz Energiekrise: Die Grünen halten am Kohleausstieg 2030 fest

Kohlekraftwerke, die sich in der Netzreserve befinden, können aktuell befristet wieder an den Strommarkt gehen.

Berlin Angesichts der Klimakrise halten die Grünen trotz der Energieprobleme an einem Kohleausstieg bis 2030 fest. „Der Sommer hat uns erneut vor Augen geführt: Wetterextreme häufen sich und werden immer gefährlicher“, heißt es im Leitantrag des Bundesvorstands für den Parteitag im Oktober. Hitzewellen des Jahres 2022 hätten Regionen auf allen Kontinenten wochenlang im Griff gehalten, und auch Deutschland habe mit Temperaturrekorden zu kämpfen gehabt.

„Die konsequente politische Schlussfolgerung daraus ist der beschleunigte Ausstieg aus der Kohle bereits im Jahr 2030 und eine Stromversorgung, die 2035 auf 100 Prozent Erneuerbaren basiert“, heißt es weiter in dem 14-seitigen Papier, das dem Handelsblatt vorliegt. Das sei nicht nur von zentraler Bedeutung für das Klima und die Energieunabhängigkeit, sondern auch, um den Anstieg der Energiekosten zu bremsen.

Die Ausgangslage könnte kaum herausfordernder sein, beschreibt die von Ricarda Lang und Omid Nouripour geführte Partei die Lage. „In den letzten Jahren ist sehr viel, ist zu viel versäumt und bewusst behindert worden.“ Es seien viel zu wenige Anstrengungen unternommen worden, die erneuerbaren Energien auszubauen und sich von fossilen Energieträgern unabhängiger zu machen. „Sonst wären wir jetzt besser vorbereitet auf die aktuellen Krisen.“

Das noch von der Großen Koalition beschlossene Kohleausstiegsgesetz sieht vor, die Kohleverstromung schrittweise zu verringern und bis spätestens Ende 2038 ganz zu beenden. Die Ampelregierung hatte sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, den Kohleausstieg „idealerweise“ auf 2030 vorzuziehen.

Angesichts der Energiekrise dürfte das Ziel indes schwierig zu erreichen sein. Um kein Gas für die Stromerzeugung nutzen zu müssen, ist der Trend derzeit eher, Kohlekraftwerke wieder ans Netz anzuschließen.

Die Vorsitzenden der Partei. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Ricarda Lang und Omid Nouripour

Ermöglicht hat das der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die sogenannte „Verordnung zur befristeten Ausweitung des Stromerzeugungsangebots durch Anlagen aus der Netzreserve“ erlaubt es Öl- und Kohlekraftwerken, die sich aktuell in der Netzreserve befinden, bis zum Ende des Winters 2022/2023 befristet an den Strommarkt zurückzukehren. Das Bundeskabinett beschloss die Verordnung im Juli.

Grüne wollen Erderwärmung deutlich begrenzen

An der grünen Basis ist dieser Schwenk durchaus umstritten. Es sei definitiv kein leichter Schritt, die Kohlekraftwerke wieder hochzufahren, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge jüngst dem Handelsblatt, erklärte aber auch: „Gleichzeitig werden wir als Ampel den Kohleausstieg 2030 umsetzen.“ Zudem seien Kohlekraftwerke Teil des europäischen CO2-Zertifikatehandels. Damit sei der CO2-Ausstoß gedeckelt.

In dem Leitantrag bekräftigte der Bundesvorstand der Grünen das Ziel, Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen. Die Weltgemeinschaft hatte sich im Pariser Klimaabkommen Ende 2015 darauf festgelegt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst 1,5 Grad Celsius im vorindustriellen Vergleich zu begrenzen. Das gilt als Voraussetzung dafür, um die Folgen des Klimawandels überhaupt noch beherrschen zu können.

Die Erderwärmung und der Verlust biologischer Vielfalt stellten die Lebensgrundlagen infrage und seien damit die größten Gefahren für die Zukunft.

Der Klimawandel macht den Grünen Sorgen. (Foto: dpa) Trockenheit in Baden-Württemberg

Der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien ist Kern der Strategie der Grünen. Gleichzeitig erzwinge der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch neue Wege, heißt es. Die Abhängigkeit von russischen Energiequellen müsse schnellstmöglich beendet werden.

Ziel sei es, den Gasverbrauch zu drosseln, den Energieimport zu diversifizieren und Flüssiggas-Terminals zu bauen. Diese sollen nach den Vorstellungen der Grünen bis 2030 für Wasserstoff umgerüstet werden. Für den Notfall, heißt es, „bleiben zudem Kohlekraftwerke etwas länger in der Reserve“.

Zur Laufzeitverlängerung der drei in Deutschland verbliebenen Atomkraftwerke äußerten sich die Grünen in dem Antrag nicht. Grund sind die noch fehlenden Ergebnisse des neuen Stresstests, den Wirtschaftsminister Habeck angeordnet hatte. Sobald diese vorliegen, werde sich der Bundesvorstand zusammen mit der Fraktion beraten und in Form eines Änderungsantrags in die Debatte einbringen, sagte eine Sprecherin dem Handelsblatt.

Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, angesichts der sich verschärfenden Klimakrise „unverzüglich“ das angekündigte Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen. „Alle Bundesministerien und Koalitionspartner sind aufgefordert, konstruktiv und ohne Scheuklappen die notwendigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen.“

Grüne fordern Klimaneutralität in allen Sektoren

An der Verantwortung der einzelnen Sektoren für die Klimaziele hält der Bundesvorstand fest. „Pariskonforme Klimaneutralität lässt sich nur erreichen, wenn die Emissionen in allen Sektoren schnell beendet werden“, heißt es im Antrag.

Zuletzt hatte es aus der FDP Forderungen gegeben, die sektorspezifischen Zielvorgaben aufzugeben, die noch die Große Koalition verabschiedet hatte. Es geht hier um Vorgaben für die Energiewirtschaft, für die Industrie, für Gebäude, für den Verkehr, für die Landwirtschaft und für die Abfallwirtschaft, die jährlich eine bestimmte Menge Treibhausgase einsparen müssen. Werden die Ziele verfehlt, muss das zuständige Ministerium ein Sofortprogramm auflegen, um die Lücke zu schließen.

Erneut sprachen sich die Grünen für Beschaffungsquoten für klimaneutrale Grundstoffe und Klimaschutzverträge, sogenannte Carbon Contracts for Difference, aus. Auf diese Weise würde die öffentliche Hand bei grün produzierten Produkten, die noch nicht marktgängig sind, die Differenz zum Marktpreis finanzieren. Die Grünen sind überzeugt: Das helfe der Industrie, um die Produktion klimaneutral umzubauen.

Die Grünen wollen Europa unabhängiger von Importen im Bereich der erneuerbaren Energien machen. (Foto: dpa) Solaranlage

Um unabhängiger von Technologieimporten zu werden, soll nach den Vorstellungen der Grünen eine Strategie für eine gemeinsame unabhängige europäische Industriepolitik zur Herstellung von Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien angestoßen werden. Europa könne sich in großen Teilen sowohl selbst aus heimischen erneuerbaren Energiequellen versorgen als auch die dafür notwendige Technik wieder verstärkt selbst produzieren.

Eine auf 100 Prozent Erneuerbaren basierende Energieversorgung funktioniere nur europäisch. „Dass über ganz Europa die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, das kommt selten vor.“ Die europäischen Netze müssten darum gestärkt und die Erneuerbaren in ganz Europa zum Standard gemacht werden.

Ausflüchte lassen die Grünen nicht gelten. „Gerade wegen des Krieges gegen die Ukraine und der immer stärker wahrnehmbaren Folgen der Klimakrise mögen manche zweifeln, ob das alles zu erreichen ist“, heißt es. Schon wieder sagten viele, dass es jetzt Wichtigeres gebe. „Doch genau diese Haltung hat uns an den Punkt gebracht, an dem wir jetzt stehen.“ Die Klimakrise warte nicht. „Ob sie zur Klimakatastrophe wird oder nicht, entscheiden wir, hier und heute.“

