Leopard 2 Bundesregierung will stillgelegte Panzer aus der Schweiz kaufen

Deutschland und Partnernationen suchen Kampfpanzer zur Auffüllung eigener Bestände und als Ersatzteillager. Dabei sollen nun die Eidgenossen helfen.

Das Modell basiert auf dem Leopard 2A4, ist aber ständig weiterentwickelt worden. (Foto: picture alliance/KEYSTONE) Ein Panzer 87 Leopard der Schweizer Armee

Berlin Die Bundesregierung hat in der Schweiz Interesse bekundet, stillgelegte Leopard-2-Kampfpanzer zurückzukaufen, um sie an die Industrie weiterzugeben. Ein entsprechendes Gesuch sei an die Schweizer Regierung gegangen, bestätigten die Verteidigungsministerien in Bern und Berlin am Freitag. Um wie viele Panzer es geht, wollte der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums nicht sagen.

Am 23. Februar hatten sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der Angelegenheit per Brief an die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd gewandt. Es bestehe international eine erhöhte Nachfrage nach Kampfpanzern und dazugehörigen Ersatzteilen, erklärten die beiden Minister laut der Nachrichtenagentur Reuters in dem Schreiben.

Die Panzer sollen nicht an die Ukraine weitergeleitet werden, sondern in Deutschland oder anderen Nato- und EU-Staaten bleiben. Damit würden Lücken geschlossen, die durch die Abgabe von Panzern an die Ukraine entstehen. Zudem solle die Ersatzteilversorgung verbessert werden.