Li Hui China setzt Russlandfreund als Vermittler im Ukraine-Krieg ein

Li Hui, Sondergesandter für den Ukrainekrieg, soll mit einer Europatour China als Weltmacht zeigen. Doch der Ex-Botschafter in Moskau fällt durch seine Nähe zu Putin auf.

Li Hui selbst hat enge Verbindungen zu Moskau. Seine gesamte Karriere hindurch prägte eine Nähe erst zur Sowjetunion und dann zu Russland. (Foto: Reuters) Li Hui mit dem damaligen russischen Ministerpräsidenten Medvedev

Berlin Russlands Präsident Wladimir Putin lächelt zufrieden in die Kameras, als er Li Hui die Hand schüttelt. Am Revers seiner Anzugjacke trägt der chinesische Diplomat eine kleine Auszeichnung: Der russische „Freundschaftsorden“.

Knapp vier Jahre ist es her, dass Putin persönlich dem damaligen chinesischen Botschafter in Moskau für seine Verdienste um die Freundschaft der beiden Länder gedankt hat. Heute ist Li Hui im Auftrag der chinesischen Staatsführung als Sondergesandter in der „Ukraine-Krise“ unterwegs, wie China den russischen Krieg nennt.

In den letzten Tagen war Li auf Europa-Tour: Erst traf er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, dann reiste er weiter nach Polen, in dieser Woche standen zuerst Paris und am Mittwoch Berlin auf seinem Plan, wo er den Staatssekretär im Auswärtigen Amt Andreas Michaelis sowie die Direktorin für Asien Petra Sigmund und die politische Direktorin Tjorven Bellmann traf. Über den Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt.