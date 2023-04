Lieferengpässe Wie Lauterbach gegen die Medikamenten-Engpässe vorgehen will

Das Kabinett will mit einem Gesetz die Preisregeln für Medikamente lockern. Industrie und Experten loben den Schritt, dämpfen aber auch die Erwartungen: Die Lage werde sich so schnell nicht bessern.

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Versorgungslücken bei einzelnen Medikamenten. (Foto: dpa) Medikamente in einer Apotheke

Berlin Wichtige Antibiotika, Fiebersäfte und sogar Krebsmittel sind in Apotheken immer wieder schwer zu erhalten. Mehr als 460 Medikamente finden sich derzeit auf der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für Medikamente, die nicht vorrätig sind.

Die Bundesregierung will die Lieferengpässe nun mit einem neuen Gesetz beseitigen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums. „Wir machen Deutschland wieder attraktiver als Absatzmarkt für generische Arzneimittel“, sagte Minister Karl Lauterbach (SPD) in der Bundespressekonferenz in Berlin.

Unter anderem solle der europäische Produktionsstandort gestärkt und unabhängiger von asiatischen Ländern werden. „Lieferengpässe wie im jüngsten Winter wollen wir damit vermeiden“, sagte Lauterbach. Das Gesetz sieht dafür eine Reihe von Maßnahmen vor.