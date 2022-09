Lieferketten EU verbietet alle Produkte aus Zwangsarbeit

Die EU-Kommission will alle Produkte aus Zwangsarbeit aus dem Binnenmarkt entfernen. Das Verbot ist vor allem eine indirekte Kampfansage an China.

Die Unterdrückung der Uiguren in China ist unter anderem ein Auslöser für die neue Verordnung gegen Zwangsarbeit. (Foto: imago images/Joerg Boethling) Uiguren auf Baumwollplantage

Berlin, Brüssel Europäische Firmen werden ihre Lieferketten noch intensiver durchleuchten müssen: Die EU-Kommission will sämtliche Güter, die mittels Zwangsarbeit entstanden sind, aus dem Binnenmarkt verbannen. Das weitreichende Verbot, das am Dienstag verkündet wird, betrifft sowohl Importe als auch Exporte. Es gilt für alle Güter, für die Zwangsarbeit in irgendeiner Phase der Produktion nachgewiesen werden kann.

„Dass es Zwangsarbeit weiterhin gibt, illustriert die Notwendigkeit für zusätzliche, gegen Produkte gerichtete Maßnahmen“, heißt es in dem Kommissionsentwurf, der dem Handelsblatt vorliegt. Es handelt sich dabei nicht um eine EU-Richtlinie, sondern um eine Verordnung. Diese muss von den Mitgliedstaaten nicht erst in nationales Recht umgesetzt werden, sondern gilt unmittelbar.

Im Unterschied zu dem US-Gesetz gegen Zwangsarbeit, das im Juni in Kraft trat, richtet sich die EU-Verordnung nicht explizit gegen China. Brüssel will so Beschwerden vor der Welthandelsorganisation vermeiden. Dennoch dürfte Peking den Vorstoß als unfreundlichen Akt werten, schließlich wird er unzählige Unternehmen treffen.