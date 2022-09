Liquiditätsengpässe „Hilft alles nicht weiter“: Wohnungswirtschaft unzufrieden mit Entlastungspaket

Wohnen in Berlin

Berlin Die Wohnungswirtschaft fühlt sich durch das Entlastungspaket der Bundesregierung nur unzureichend unterstützt. Der Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Axel Gedaschko, sagte dem Handelsblatt: „Wir drängen weiterhin auf tatsächlich greifende Liquiditätshilfen.“ Der Eigentümerverband Haus & Grund forderte, private Vermieter nicht zu benachteiligen.

Laut Beschluss des Koalitionsausschusses von SPD, Grünen und FDP soll der Wohnungswirtschaft angesichts steigender Energiepreise geholfen werden. Um die „kommunalen und sozialen Wohnungsunternehmen“ bei steigenden Energiekosten zu unterstützen, wird demnach die befristete Förderung von Betriebsmitteln im „Investitionskredit Kommunale und Soziale Unternehmen“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bis zum 31. Dezember 2023 verlängert.

Private Wohnungsunternehmen können laut Beschluss die regulären KfW-Förderkreditprogramme oder das „European Recovery Program“ (ERP) der KfW in Anspruch nehmen. Bei vorübergehenden Liquiditätsengpässen seien außerdem die regulären Bürgschaftsprogramme von Bund und Ländern nutzbar.

Die Vermieter leiden derzeit unter den stark gestiegenen Energiepreisen infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie müssen die Nebenkosten vorstrecken und dürfen die tatsächlichen Heizkosten erst nach der jährlichen Abrechnung bei den Mietern geltend machen und die Abschläge anpassen.

Laut einer Umfrage des GdW, der rund 3000 vor allem genossenschaftliche und kommunale Wohnungsunternehmen vertritt, können 38 Prozent der Wohnungsunternehmen die Steigerungen bei den Gaspreisen nicht aus eigenen Mitteln stemmen und brauchen staatliche Hilfe.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte mit Blick auf das dritte Entlastungspaket gesagt: „Mit den getroffenen Beschlüssen helfen wir den Wohnungsunternehmen in Deutschland dabei, nicht durch den Ukrainekrieg in Schieflage zu geraten.“

GdW fordert „tatsächlich greifende“ Liquiditätshilfen

Doch die Wohnungswirtschaft sieht das anders. GdW-Präsident Gedaschko kritisierte, dass nicht nur die Frage offenbleibe, wie die Ampel „soziale Wohnungsunternehmen“ überhaupt definiere. Auch die befristete Förderung von Betriebsmitteln im KfW-Investitionskredit helfe den Wohnungsunternehmen nicht weiter. Sie diene nicht der Überbrückung einer Liquiditätslücke.

Die Probleme entstünden, weil die Vermieter hohe Summen auslegen müssten. „Insofern treffen die steigenden Energiekosten die Wohnungsunternehmen nicht direkt, sondern nur indirekt“, erklärte Gedaschko.

Für Investitionen stünden den Wohnungsunternehmen vorrangig die Programme der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zur Verfügung. „Diese helfen aber beim Problem der Liquiditätslücke auch nicht weiter“, sagte der GdW-Präsident.

Die für private Wohnungsunternehmen angesprochenen Förderkreditprogramme und die Bürgschaften seien beim bestehenden Problem „Liquiditätslücke“ ebenfalls nicht wirklich wirksam. Gedaschko rechnete vor: „Je nach Risikoeinschätzung liegen die Zinssätze bei bis zu zehn Prozent.“ Die Zinsen würden die Liquidität und die Ertragslage der Wohnungsunternehmen weiter belasten.

„Wir drängen daher weiterhin auf tatsächlich greifende Liquiditätshilfen“, sagte der GdW-Präsident dem Handelsblatt. Es bedürfe auch einer Klarstellung, was unter „sozialen Wohnungsunternehmen“ zu verstehen sei.

Hierzu hätten bereits Gespräche mit der Spitze des Bauministeriums stattgefunden, mit positivem Signal. Gedaschko kündigte an: „Dazu werden wir jetzt sehr kurzfristig weitere klärende Gespräche führen. Denn: Es eilt sehr!“

Eigentümerverband kritisiert „exklusive Unterstützung kommunaler Unternehmen“

Der Verband Haus & Grund, der in Deutschland die privaten Vermieter vertritt, die nach Angaben der Organisation rund zwei Drittel aller Mietwohnungen in Deutschland stellen, kritisiert die Zielrichtung des Ampelbeschlusses.

Präsident Kai Warnecke sagte dem Handelsblatt: „Die exklusive Unterstützung kommunaler Unternehmen, die lediglich knapp zehn Prozent des Wohnungsmarktes ausmachen, ist ein wettbewerbsverzerrender Eingriff in den Wohnungsmarkt.“ Sollten private Vermieter diese Absicherung nicht ebenfalls erhalten, werde Haus & Grund die Europäische Kommission um Prüfung dieses Eingriffs in den Binnenmarkt bitten. „Entsprechende Verfahren in Frankreich waren bereits erfolgreich“, warnte Warnecke.

Haus & Grund hatte sich zuletzt mit einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt. Darin hieß es, viele Rückmeldungen der mehr als 910.000 Mitglieder seien dramatisch und endeten meist in der Erkenntnis, die Vermietung aufgeben zu müssen.

