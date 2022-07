Lobbyismus Standleitung zum Porsche-Chef? Lindner soll aus Koalitionsverhandlungen berichtet haben

Berlin Bei der vergangenen Sendung der ZDF-Satireshow „Die Anstalt“ hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) wenig zu lachen. Ein Kabarettist erhob einen ernsten Vorwurf: Der FDP-Vorsitzende soll Porsche-CEO Oliver Blume laufend berichtet haben, was in den vertraulichen Koalitionsverhandlungen zu einer Ausnahmeklausel für Autos mit E-Fuels diskutiert wurde.

E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die aus erneuerbarem Strom hergestellt werden sollen. Porsche setzt große Hoffnung auf sie, um den Verbrennermotor zu retten. Umweltverbände kritisieren hingegen, dass sie ineffizient und umweltschädlich sind.

Welche Sichtweise die „Anstalt“ vertritt, wurde in der Sendung deutlich: Kabarettist Max Uthoff sagte, Porsche-Chef Blume habe „es geschafft, für seine Klientel, der die Erderhitzung ja am Arsch vorbeigeht, die künftige Verwendung von E-Fuels offenzuhalten“.

Eine entsprechende Ausnahmeklausel im Koalitionsvertrag habe Lindner auch auf Bitten Blumes hineinverhandelt, suggerierten die Kabarettisten in der Sendung. Als Beleg wurde ein Zitat eingeblendet, das Blume auf einer internen Betriebsversammlung vor Porsche-Beschäftigten am 29. Juni geäußert haben soll.

Blume erklärte: „Wir haben sehr großen Anteil, dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag mit eingeflossen sind. Da sind wir ein Haupttreiber gewesen, mit ganz engem Kontakt an die Koalitionsparteien.“ Und dann wird ein Satz zitiert, der dem FDP-Chef öffentlich Kritik einbringt: „Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten.“

#PorscheGate: Twitter-User kritisieren Christian Lindner

Die Sendung wurde bereits am Dienstag ausgestrahlt, die Behauptungen fanden zunächst kaum Beachtung. Doch am Freitag wurde der Vorgang in den sozialen Medien ausführlich diskutiert. Auf Twitter trendete der Hashtag PorscheGate. Am Freitag verkündete VW auch, dass Blume zum 1. September Vorstandsvorsitzender des Mutterkonzerns wird.

VW twitterte zu den Vorwürfen der Satire-Show: „Christian Lindner ist bekanntlich Porsche-Fan, das freut uns. Einen Liveticker hat es aber nicht gegeben.“

Auch der Finanzminister wies die Vorwürfe zurück: „Die Position von Herrn Lindner zu E-Fuels ist seit Jahren bekannt“, sagte ein Sprecher. Entsprechend habe Lindner sich im Juni dieses Jahres zum, von der EU geplanten, Ende des Verbrennungsmotors öffentlich geäußert und innerhalb der Bundesregierung gehandelt. „Es hat dazu zuvor keinerlei Kontakt mit Herrn Blume und auch keinerlei anderweitige Einflussnahme gegeben“, erklärte der Sprecher.

Allerdings hatte die Satireshow nicht behauptet, dass es Kontakt vor der EU-Entscheidung im Juni gab, sondern während der Koalitionsverhandlungen Ende 2021. Das ZDF betonte, es habe Belege, dass Blume die Aussage auf der Betriebsversammlung so getätigt habe.

Im Vorfeld der Abstimmung über das geplante EU-Verbot für Verbrennungsmotoren im Juni hatte es einen Koalitionsstreit gegeben. Lindner und die FDP hatten mit Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) durchgesetzt, dass mit E-Fuels angetriebene Autos auch nach dem Jahr 2035 zugelassen werden könnten – zum Ärger der Grünen.

Lobbyverbände versuchen Koalitionsverhandlungen zu beeinflussen

Für Lindner ist die Darstellung der ZDF-Satireshow unangenehm. Die Vorgänge erwecken den Eindruck, er setze sich für E-Fuels nicht aus der Überzeugung ein, dass es beim Klimaschutz Technologieoffenheit brauche, sondern um Porsche zu helfen. Viele kritisieren eine angebliche Nähe von FDP und Autokonzernen.

Tatsächlich ist es aber üblich, dass Unternehmen und Verbände während der Koalitionsverhandlungen Einfluss geltend machen. Die verschiedenen Lobbygruppen versuchen vorab auch an Informationen zum Stand der Gespräche zu kommen. Dass es Autokonzerne eher bei der FDP versuchen als bei den Grünen, überrascht da wenig.

Jede Partei hat Gruppen, die ihr nahestehen. So sorgte es damals für Diskussionen, als der damalige Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, dank eines guten Drahtes zur SPD den Koalitionsvertrag mutmaßlich vorab lesen konnte. Das legte zumindest der Bearbeitungsverlauf eines digitalen Entwurfs nahe, in dem Hoffmann stand.

Die Grünen-Spitze unterrichtete in den vergangenen Verhandlungen nicht nur Umweltverbände über den Stand der Sondierungen, sondern bat die Organisationen in einem Brief auch, während der Koalitionsverhandlungen Druck auf SPD und FDP zu machen, um grüne Anliegen durchsetzen zu können.

