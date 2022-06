Luftverkehr Verbraucherschützer machen wegen Flugchaos Druck auf Verkehrsminister Wissing

An deutschen Flughäfen droht wegen Personalengpässen im Sommer noch größeres Chaos. Verbraucherschützer fordern unter anderem bessere Fluggastrechte.

Der Flughafen dürfte als erstes die große Sommerreisewelle zu spüren bekommen. In Nordrhein-Westfalen beginnen an diesem Wochenende die Ferien. (Foto: dpa) Checkin am Düsseldorfer Flughafen

Berlin Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eindringlich dazu aufgefordert, ein Chaos zur Urlaubszeit an deutschen Flughäfen zu verhindern. Die Mobilitätsexpertin des Verbands, Marion Jungbluth, sagte dem Handelsblatt: .„Bundesverkehrsminister Wissing muss die Probleme in den Griff bekommen, wenn er nicht als Verkehrschaos-Minister in die Geschichte eingehen will.“

Jungbluth sprach von einem „unerträglichen Chaos“, das Airlines und Flughäfen den Flugreisenden wieder passend zur Urlaubssaison bescherten. „Sie knüpfen damit nahtlos an die unsägliche Situation vor Corona an“, sagte sie.

Seit Wochen gibt es an Deutschlands Flughäfen, aber auch in anderen europäischen Ländern, große Probleme wegen Personalmangels bei Flughäfen und Airlines. Das führt zu Engpässen beim Check-in, Sicherheitskontrollen und Gepäckabfertigung. Die nächste Zerreißprobe steht am Wochenende mit dem Beginn der Sommerferien im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen bevor.