Mahnung aus Brüssel EU-Kommission bemängelt langsame Digitalisierung in Deutschland

Bei der Breitband-Ausstattung liegt Deutschland europaweit auf dem vorletzten Platz. Die Kommission forderte die Bundesregierung zudem auf, mehr in Erneuerbare zu investieren.

Laut EU-Kommission verfügen nur 19,3 Prozent der deutschen Haushalte über Breitbandverbindungen. (Foto: dpa) Ausbau des Glasfasernetzes

Brüssel Die EU-Kommission beklagt das schleppende Tempo der Digitalisierung in Deutschland. In dem am Mittwoch veröffentlichten Länderbericht zur Bundesrepublik weist die Brüsseler Behörde darauf hin, dass nur 19,3 Prozent der deutschen Haushalte über Breitbandverbindungen verfügen. Damit belegt Deutschland EU-weit den vorletzten Platz. Zum Vergleich: Die besten fünf Länder liegen bei mehr als 85 Prozent.

Das Digitalisierungsdefizit „hemmt das Produktivitätswachstum, speziell von kleinen und mittleren Unternehmen“, schreibt die Kommission. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2025 die Hälfe aller Haushalte mit Breitband zu versorgen, sei in Gefahr. Auch die Digitalisierung der Stromnetze komme zu langsam voran, um die Voraussetzungen für E-Mobilität und den massenhaften Einsatz von Wärmepumpen zu schaffen. Zudem bemängelt Brüssel, dass die Digitalisierung der deutschen Verwaltung weit hinter den Zielen der Regierung zurückbleibe.