Der Leiter der Schwarz Gruppe hat den Einzelhändler breit aufgestellt. Eigene Produktions- und Entsorgungsbetriebe sowie Containerschiffe machen die Gruppe unabhängig. Von Alexander von Preen

Der Topmanager führt seit Dezember 2021 die Schwarz Gruppe. Gerd Chrzanowski

Düsseldorf Wenn jüngst die „Zeitenwende“ als „Wort des Jahres“ gekürt wurde, so sagt dies einiges über den öffentlichen Diskurs und die Stimmung im Lande aus. Denn die Zeitenwende des Jahres 2022 ist für die meisten Deutschen kein positiv besetzter Begriff. Er wird mit Kriegsangst, Energiemangel, Inflation und Rezession in Verbindung gebracht.

Dass eine Zeitenwende auch positiv besetzt sein kann, zeigt der Wandel, der jüngst unter Gerd Chrzanowski bei der Schwarz Gruppe Einzug gehalten hat. In dieser Zeitenwende bedarf es mutiger und notwendiger Entscheidungen, sowohl in der Politik, der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft.

Und für diese Entscheidungen werden vorausschauende und verantwortungsvolle Menschen benötigt. Denn es sind die Menschen, die Unternehmen erfolgreich machen.

