Markteingriff EU-Energieminister wollen Gaspreise deckeln, Russland aber nicht verärgern

Brüssel Die europäischen Energieminister sind mit den Vorschlägen für einen Notfallplan der EU-Kommission noch nicht zufrieden. Weiterhin dringen einige der Minister auf einen Gaspreisdeckel, wie es ihn in Spanien und Portugal gibt. Die Forderung findet sich sogar im Abschlussdokument des Treffens. Die Maßnahme solle dabei helfen, die Auswirkungen hoher Gaspreise auf die EU-Strommärkte zu begrenzen, heißt es dort.

Dabei halten einige Staaten und auch die EU-Kommission die Idee für nicht umsetzbar. Den Gaspreis zu deckeln würde viel Geld kosten, die Anreize zum Sparen senken und hätte darüber hinaus viele weitere unbeabsichtigte Effekte.

So wurden in Spanien dadurch Kohlekraftwerke aus dem Markt gedrängt und konnten nur mit Subventionen wieder zur Produktion gebracht werden. Auf ganz Europa angewendet könnten die eingespielten Marktmechanismen für den grenzüberschreitenden Stromhandel durcheinandergeraten, sagen Experten.

Doch trotz solcher Warnungen lassen sich manche Regierungen nicht von der Idee abbringen. Insbesondere Tschechiens Energieminister Jozef Sikela fordert weiter einen Gaspreisdeckel. Da Tschechien derzeit die Ratspräsidentschaft innehat, waren es seine Leute, die das Abschlussdokument des Ministertreffens verfassten.

Die EU-Kommission steht nun vor der Aufgabe, dem Wunsch der Minister gerecht zu werden, obwohl sie die Idee des Preisdeckels in früheren Papieren deutlich zurückgewiesen hat.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte einen anderen Weg vorgeschlagen, den Gaspreis zu drücken. Sie wollte, dass die EU-Staaten sich auf eine Preisgrenze nur für russisches Gas verständigen. Das wird seit Monaten von Ökonomen vorgeschlagen, ist aber riskant. Russland könnte daraufhin die Lieferungen ganz einstellen, fürchten die europäischen Abnehmer.

Entsprechend wurde die Idee beim Ministertreffen praktisch beerdigt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, eine solche Entscheidung müsse man jenen Ländern überlassen, die noch Gas aus Russland bekommen.

Gemeint sind Länder wie Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Diese haben auch deswegen Schwierigkeiten, von russischem Gas loszukommen, weil sie keine Küsten haben und daher auch keine eigenen Flüssiggasterminals, um das Pipeline-Gas aus Russland zu ersetzen.

Ministerrunde für Liquiditätshilfen in größerem Umfang

Einig waren sich die Energieminister darin, dass Liquiditätshilfen in größerem Umfang möglich sein sollen. Auch ein Einsparziel für Strom wird wohl auf den Weg gebracht.

Die Hoffnungen auf sinkende Strompreise liegen weiterhin in einem Markteingriff, für den die EU-Kommission am kommenden Dienstag einen Vorschlag vorlegen will. Bis Ende September wollen sich die Staaten auf die Details geeinigt haben.

Habeck dringt darauf, schon im Markt die Preisbildung so zu beeinflussen, dass der Strompreis auch dann nicht zu stark ansteigt, wenn ein Teil des Stroms mit Gas produziert wird.

Das könnte geschehen, indem die EU ein Limit für Strom festlegt. In einem frühen Entwurf des entsprechenden Gesetzes war von 200 Euro pro Megawattstunde die Rede. Mehr dürften dann nur Gaskraftwerke verlangen, weil diese besonders hohe Kosten haben.

Habeck will kein festes Limit, sondern den Wert für verschiedene Stromerzeuger einzeln definieren. Er sprach von einer „Treppe“, über die die Preise definiert würden.

Ob dieser Markteingriff technisch machbar ist, ist aber offen. Branchenvertreter warnen vor einem Zusammenbruch des Handels, wenn das Instrument falsch ausgestaltet wird.

Hat die Kommission ein massives Problem übersehen?

Das größte Problem liegt darin, dass ein Großteil des Stroms nicht an den Börsen gehandelt wird, sondern über langfristige Verträge zwischen Produzenten, Händlern und Verbrauchern. Die Preise dafür sind über Jahre festgelegt, während sie an den Strombörsen im 15-Minuten-Rhythmus schwanken.

Diese Unterschiede könnten dazu führen, dass Umsätze abgeschöpft werden, die es tatsächlich nie gegeben hat. „Möglicherweise hat die Kommission ein massives Problem bisher einfach übersehen“, hatte der Strommarktexperte Lion Hirth dem Handelsblatt gesagt.

Die EU-Kommission könnte auch erst nachträglich in die Gewinne eingreifen. Habeck bezeichnete das als die zweitbeste Möglichkeit. Sollte es gar keine europäische Lösung geben, behält er sich weiter vor, den Markteingriff nur in Deutschland vorzunehmen.

Gleichzeitig machte er deutlich, dass solche Eingriffe riskant sind: „Wir ändern ein Marktsystem, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde, hochkomplex ist und immer wieder auf Robustheit optimiert wurde.“ Normalerweise sei das ein Projekt für eine ganze Legislaturperiode, nun solle das Projekt in wenigen Wochen abgeschlossen sein.

