Martina Voss-Tecklenburg Aus Duisburgs Arbeiterviertel nach Wembley: Mit absolutem Siegeswillen

Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg steht im Zentrum des neuen Hypes um die Fußballerinnen. Die vielfache Europameisterin hat ihr Team bis ins EM-Finale nach Wembley gebracht – und hat noch mehr vor.

Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihr Team nach Wembley geführt. An der Seitenlinie ist sie nicht zu bremsen. (Foto: IMAGO/Action Plus) Freude über den Einzug ins EM-Finale

Berlin „Kein Schwein hat mit uns gerechnet“, sagte Alexandra „Poppi“ Popp triumphierend nach dem Halbfinalsieg gegen Frankreich. Dass es die deutschen Fußballerinnen dennoch bis nach Wembley geschafft haben, wo sie am Sonntag im Finale gegen England auflaufen, ist das Werk von Martina Voss-Tecklenburg, kurz MVT.

Die 54-Jährige hat die Mannschaft, die sie 2018 in schlechtem Zustand übernahm, nicht nur massiv verjüngt. Sie hat sie technisch und athletisch so weit nach vorn gebracht, dass sie nicht nur die Tiki-Taka-Künstlerinnen aus Spanien, sondern nun sogar die extrem versierten Französinnen schlagen konnten. Ein Grund: die enorm hohe Chancenverwertung.

Es war Jürgen Klopp, der MVT vor dem Halbfinale öffentlich Respekt zollte: „Kompliment, dass sie die Mannschaft in so einen Zustand gebracht hat“, sagte er per Videobotschaft.