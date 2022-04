Maskenpflicht Lauterbach: „Bitte tragen Sie freiwillig Masken in Innenräumen“

Karl Lauterbach ruft vor dem Ende zahlreicher Corona-Maßnahmen in Deutschland zu weiterer Vorsicht auf. Von den Corona-Auflagen der Länder ist der Gesundheitsminister enttäuscht.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appelliert zum freiwilligen Tragen von Masken in Innenräumen zum Schutz vor Corona. (Foto: dpa) Karl Lauterbach trägt Maske

„Der Einzelne sollte sich von den Lockerungen jetzt nicht irritieren lassen: Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte der SPD-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Gefahr, sich jetzt noch zu infizieren, ist so hoch wie nie zuvor.“ Daher laute sein Appell: „Bitte tragen Sie freiwillig Masken in Innenräumen.“ Diese seien ein besonders wirksamer Schutz und sollten so viel wie möglich genutzt werden.

Masken: Karl Lauterbach ruft zu freiwilligem Tragen auf

Nach dem neuen bundesweiten Rechtsrahmen sind den Ländern ab diesem Sonntag nur noch wenige allgemeine Schutzvorgaben etwa zu Masken in Kliniken, Pflegeheimen, Bussen und Bahnen sowie Tests beispielsweise in Schulen möglich.

