Massenkundgebung „Frieden für die Ukraine“: Über 100.000 Menschen protestieren in Berlin gegen Putins Angriffskrieg

Die Veranstalter hatten ursprünglich mit 20.000 Teilnehmern gerechnet. Auch in Russland sind die Menschen von Moskau bis Sibirien auf die Straße gegangen.

In der Hauptstadt demonstrieren über 100.000 Menschen gegen Putins Angriffskriegs auf die Ukraine. (Foto: Getty Images) Demo in Berlin

Berlin In Berlin sind am Sonntag mehr als Hunderttausend Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach etwa eine Stunde nach Beginn der Demonstration von einer Teilnehmerzahl bisher im unteren sechsstelligen Bereich. Gleichzeitig halte der Zustrom aus der Umgebung an.

Der Bereich zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule sei unter Corona-Bedingungen bereits voll ausgelastet. Deswegen werde der Demonstrationsbereich bis zum S-Bahnhof Tiergarten und in die anderen Straßen um die Siegessäule auf dem Großen Stern ausgeweitet.

Eine Frau kniet vor Kerzen für die verstorbenen Opfer im Ukrainekrieg. (Foto: Reuters) Proteste in Berlin

Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen hatte zur Demo gegen den Angriff Russlands aufgerufen. Die Veranstalter waren zunächst von 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter dem Motto: „Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa“ ausgegangen.

Zur Kundgebung in Berlin sind deutlich mehr Menschen gekommen als erwartet. (Foto: dpa) Über 100.000 Teilnehmer

Auch in Russland sind die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Die Proteste fanden statt, als Präsident Wladimir Putin in der Konfrontation mit dem Westen anordnete, die russischen Atomstreitkräfte – er bezeichnete sie als nukleare Abschreckungskräfte – in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Demonstranten riefen „Nein zum Krieg!“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zur Demonstration haben Gewerkschaften, Kirchen und Friedensgruppen aufgerufen. (Foto: imago images/photothek) Kundgebung für Frieden in Europa

Die Antikriegsproteste hatten am Donnerstag begonnen, nachdem russische Truppen in die Ukraine einmarschiert waren. Hunderte Demonstranten wurden seitdem täglich festgenommen. Die Proteste am Sonntag scheinen kleiner als die am Donnerstag zu sein, als sich Tausende in Moskau und St. Petersburg versammelten. Das wahre Ausmaß war aber schwer einzuschätzen.

Kurz vor Beginn des Einmarsches von Russland in die Ukraine fanden kaum Demonstrationen statt. (Foto: Reuters) Großdemo nach anfänglichem Zögern

So berichtet das Handelsblatt über die Entwicklungen im Ukrainekrieg:

In St. Petersburg, wo sich Dutzende im Stadtzentrum versammelten, ergriffen Polizisten einen nach dem anderen und zerrten sie in Polizeifahrzeuge - obwohl die Demonstration friedlich verlief und es keine Zusammenstöße gab. Die Menschenrechtsgruppe OWD Info, die die Proteste beobachtet, teilte mit, bis Sonntagnachmittag habe es in 32 russischen Städten mindestens 356 Festnahmen bei Antikriegskundgebungen gegeben.

Die Luftaufnahme zeigt das ganze Ausmaß der Demonstrationen. (Foto: dpa) Von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor

Mehr: Bundeskanzler Scholz kündigt eine Kehrtwende in der Außen- und Verteidigungspolitik an, Ukraine erobert laut eigenen Angaben Charkiw zurück. Die wichtigsten Ereignisse des Tages.