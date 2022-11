Mautreform Koalition einigt sich im Streit über Lkw-Maut – Gesetz ändert sich

Berlin Die Ampelkoalition hat sich doch noch darauf verständigt, die Lkw-Maut im kommenden Jahr zu erhöhen. Einen entsprechenden Beschluss haben die Fraktions- und Parteispitzen gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Treffen des Koalitionsausschusses Mittwochnacht verabredet, wie das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfuhr.

Demnach soll der Verkehrsausschuss des Bundestags am Freitagmorgen in einer Sondersitzung doch noch den Gesetzentwurf für das Mautgesetz beschließen, damit es Ende des Monats den Bundesrat passieren kann.

Vorausgegangen war ein wochenlanger Streit. So hatten SPD und FDP darauf bestanden, allein die turnusmäßige Anpassung der Lkw-Maut vorzunehmen. Sie hätte nach einem neuen Gutachten leicht sinken müssen.

Da aber künftig auch Infrastruktur- und Lärmkosten mit einbezogen werden können, steigt sie doch etwas. Die Mehreinnahmen aus der Lkw-Maut, die Transporteure mit Fahrzeugen ab 7,5 Tonnen auf Autobahnen und Bundesstraßen entrichten müssen, sind im Gesetzentwurf mit 665 Millionen Euro im Jahr beziffert.

Die Grünen hingegen forderten, schon weitergehende Pläne im Gesetz festzuschreiben. So will die Koalition ab 2024 einen CO2-Aufschlag erheben und ebenso Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen einbeziehen. Allein der CO2-Aufschlag erlaubt es nach EU-Recht, die Maut zu verdoppeln, was derzeit 7,6 Milliarden Euro entspräche.

Wissing versucht, bei den Grünen zu intervenieren

SPD und FDP lehnten es ab, dies schon ins Gesetz aufzunehmen. Auch forderten die Grünen, dass die Einnahmen künftig nicht mehr komplett für Straßeninvestitionen bereitstehen, sondern für alle Verkehrsträger. Auch das lehnten SPD und FDP ab.

Der Verkehrsminister versuchte noch einmal am Dienstag, bei den Grünen zu intervenieren. (Foto: dpa) Volker Wissing

Selbst Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) versuchte noch einmal am Dienstag, bei den Grünen zu intervenieren, vergeblich. Obwohl es bald schon zu Klagen von Transporteuren hätte kommen können.

Schließlich hätte die Maut eigentlich gutachterlich bestätigt 2023 sinken müssen. Der Verkehrsausschuss nahm das Gesetz für Mittwoch von der Tagesordnung. Damit hätte es in diesem Jahr nicht mehr beschlossen werden können.

Um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, gilt es als elementar, den Lastwagenverkehr klimaneutral zu gestalten. Allerdings gibt es noch keine marktgängigen batterie- oder wasserstoffbetriebenen Lastwagen.

Die Hersteller indes drängen darauf, deshalb die mit Diesel betriebenen Fahrzeuge zu verteuern. „Lkw-Bauer wie MAN brauchen Klarheit, damit ihre batteriebetriebenen Fahrzeuge auch Absatz finden“, sagte der Berichterstatter der Grünen, Matthias Gastel, dem Handelsblatt. Der Gesetzentwurf müsse daher „klare Hinweise geben, wohin die Reise geht“, forderte er.

Lkw-Bauer fordern CO2-Aufschlag auf Dieseltrucks

In der Tat hatte etwa auch Daimler-Truck-Chef Martin Daum erst kürzlich erklärt, dass batteriebetriebene Lastwagen deutlich teurer sein würden und man sie nicht subventionieren könne. „Deshalb müsste man das, was man nicht will, teurer machen, etwa durch eine CO2-basierte Maut. Damit es günstiger wird, elektrisch zu fahren“, sagte er.

SPD und FDP verwiesen im Streit mit den Grünen darauf, dass die Ziele im Koalitionsvertrag stünden. Nun hat der Koalitionsausschuss noch einmal eine Festlegung getroffen: Demnach wird das Gesetz an diesem Freitag unverändert vom Ausschuss beschlossen und dann zur Schlussabstimmung an den Bundestag verwiesen.

Die Koalition wird 2023 „ein Mautgesetz mit den Erweiterungen wie im Koalitionsvertrag vereinbart“ verabschieden. Vor allem aber werden die Mehreinnahmen „ab 2024 verkehrsübergreifend“ in den Etat fließen. „Die genaue Verteilung“ werde „im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2024“ vereinbart, heißt es in der Verabredung.

