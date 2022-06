Mehrere Verletzte Fahrzeug fährt in Menschenmenge in Berlin – ein Toter

In der Berliner Innenstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Es gibt mehrere Verletzte und ein Todesopfer. Der Fahrer wurde vor Ort festgehalten.

Sicherheitskräfte sollen bereits den Ort des Geschehens absichern (Symbolbild). (Foto: dpa) Polizei in Berlin

Berlin In der westlichen Berliner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen nahe der Gedächtniskirche und des Breitscheidplatzes ereignet haben. Laut einem Bericht des Tagesspiegels wurden acht Menschen verletzt. Dabei ist ein Passant gestorben, bestätigte ein Feuerwehrsprecher.

Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw, sagte ein Polizeisprecher. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Der Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, sagte: „Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt.“

Der mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs wurde von der Polizei vor Ort festgehalten. Weitere Angaben gab es zunächst noch nicht.

Mehr dazu in Kürze.

