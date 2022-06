Mehrere Verletzte Fahrzeug fährt in Menschenmenge in Berlin – eine Frau gestorben

In der Berliner Innenstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Es gibt mehrere Verletzte und ein Todesopfer. Der Fahrer wurde vor Ort festgenommen.

Feuerwehr und Polizei sichern den Ort und kümmern sich um die Opfer. (Foto: Reuters) Mehrere Verletzte und ein Toter in Berlin

Berlin Ein Auto ist in Berlin in eine Personengruppe und ein Geschäft gefahren. Dabei wurden am Mittwochvormittag eine Frau getötet und mehrere Passanten teils schwer verletzt. Die Feuerwehr spricht mittlerweile von sechs Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Hinzu kämen drei Schwerverletzte sowie mehrere Leichtverletzte, sagte ein Sprecher vor Ort. Eine Gesamtzahl nannte er nicht.

Am Mittwochvormittag fuhr auf einer beliebten Einkaufsmeile nahe der Berliner Gedächtniskirche ein Auto in eine Menschengruppe. Der Fahrer – laut Polizei ein 29 Jahre alter Mann – wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei prüft, ob es sich um einen Unfall, einen medizinischen Notfall oder um eine vorsätzliche Tat handelte.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 10.30 Uhr in der westlichen Innenstadt nahe der Gedächtniskirche und gegenüber des Breitscheidplatzes.

Der Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, sagte: „Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt." Der mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs wurde von der Polizei vor Ort festgehalten, es soll zuvor geflohen und von aufgehalten worden sein.

Die Umgebung war weiträumig abgesperrt. „Aktuell befinden sich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort oder sind auf der Anfahrt", twitterte die Feuerwehr. Auf einem Foto, das im Internet gepostet wurde, war ein Pkw zu sehen, der im Schaufenster eines Geschäfts steht. An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt. Zwischenfall am Berliner Breitscheidplatz: Polizei nimmt Fahrer fest