Mehrwertsteuer-Senkung SPD-Linke und FDP wollen Gastronomie dauerhaft entlasten

In der Pandemie wurde die Mehrwertsteuer in der Gastronomie gesenkt. Nun soll bald wieder der erhöhte Satz gelten. Dagegen regt sich Widerstand.

Die Dehoga fürchtet ein Betriebssterben, wenn der Mehrwertsteuersatz wieder erhöht wird. (Foto: picture alliance / SVEN SIMON) Biergarten im Englischen Garten in München

Berlin In der Ampelkoalition werden Forderungen laut, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie dauerhaft fortzuführen. „Auch wenn die Gastronomie wieder bei etwa 90 Prozent ihres Umsatzes vor Corona ist, bin ich für eine Beibehaltung des ermäßigten Steuersatzes“, sagte der Co-Chef der SPD-Linken, Sebastian Roloff, dem Handelsblatt. Die Umsatzsteuermindereinnahmen in Höhe von jährlich gut 3,3 Milliarden Euro ab dem Jahr 2024 müssten dann an anderer Stelle erwirtschaftet werden.

Aus Rücksicht auf die Branche hält auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung für geboten. „Die Rückkehr zum vollen Satz würde auch kleine mittelständische Restaurants sehr treffen“, sagte er am Dienstag im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Es gilt eben, die Schwerpunkte richtig zu setzen.“ Die Union hatte sich unter dem Hinweis auf die Unsicherheit vieler Betriebe ähnlich positioniert.