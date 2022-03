Menschenrechte Gutachten: Lieferkettengesetze haben schädliche Nebenwirkungen

Prüf- und Berichtspflichten zum Schutz der Menschenrechte könnten EU-Firmen bewegen, Geschäftsbeziehungen zu ärmeren Ländern abzubrechen, warnen die Ökonomen Felbermayr und Sandkamp.

Die EU will dafür sorgen, dass Unternehmen nur mit Rohstofflieferanten und anderen Zulieferern zusammenarbeiten, die die Menschenrechte achten. (Foto: imago/Aurora Photos) Kupfermine in Botswana

Berlin Das ab dem kommenden Jahr geltende nationale Lieferkettengesetz – und erst recht die geplanten noch strengeren Regeln auf EU-Ebene – könnte deutsche Unternehmen veranlassen, ihre Geschäftsbeziehungen mit ärmeren Staaten abzubrechen.

Die Menschen in den betroffenen Ländern würden so ihrer wirtschaftlichen Entwicklungschancen beraubt, ohne dass sich die Menschenrechtslage bessert. Zu diesem Ergebnis kommt das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) in einem Gutachten für den Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Die Studie liegt dem Handelsblatt vor.

Nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz müssen Unternehmen mit mindestens 3000 Beschäftigten ab Anfang 2023 dafür Sorge tragen, dass es bei ihren Lieferanten nicht zu Menschenrechtsverletzungen wie beispielsweise Kinderarbeit kommt.

Ein Jahr später werden dann auch Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten einbezogen. Um ihrer Sorgfaltspflicht gerecht zu werden, müssen die Firmen ein Risikomanagementsystem einrichten und regelmäßig Bericht erstatten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen