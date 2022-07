Metall- und Elektroindustrie IG Metall geht mit Acht-Prozent-Forderung in die Tarifrunde

Die Gewerkschaft verlangt so viel Geld wie seit 2008 nicht mehr – und begründet dies auch mit den stark gestiegenen Preisen. Die Arbeitgeber verweisen auf gestiegene Energiekosten.

Die Gewerkschaften müssen dafür sorgen, dass die Beschäftigten angesichts der Inflationsentwicklung nicht unter die Räder kommen. (Foto: dpa) IG-Metall-Chef Jörg Hofmann

Berlin Die IG Metall geht mit der Forderung nach acht Prozent mehr Geld in die Tarifrunde für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Dies hat der Gewerkschaftsvorstand am Montag in Berlin beschlossen.

„Die Beschäftigten brauchen Entlastungen, auch mit Blick auf ihre 2023 nochmals steigenden Rechnungen, teilte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann mit. Die Konjunktur brauche steigende Einkommen und stabilen Konsum als existenzielle Stütze. „Die Arbeitgeber müssen dafür jetzt ihren gerechten Beitrag leisten.“ Es ist die höchste Forderung seit 2008, als die IG Metall ebenfalls ein Entgeltplus von acht Prozent gefordert hatte.