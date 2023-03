 Migration: Die wichtigsten Fakten zum Fachkräftemangel in sechs Grafiken

Mit einem neuen Einwanderungsgesetz will die Bundesregierung mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland gewinnen. Die Erwartungen sind riesig. Ein Überblick zur aktuellen Lage.

Die Bundesregierung will die Einwanderung von Fachkräften erleichtern. (Foto: dpa) Azubi aus Somalia

Berlin Anders als bei vielen anderen Vorhaben zieht die Ampelkoalition bei der geplanten Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes an einem Strang. Der Entwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und ihrem Parteifreund, Arbeitsminister Hubertus Heil, ist am Mittwoch vom Kabinett beschlossen worden.

„Mit unserem neuen Gesetz machen wir Deutschland attraktiver für die klugen Köpfe der Welt“, sagte Faeser. „Wir werden weltweit aktiv für das Einwanderungsland Deutschland werben.“ Heil ergänzte: „Wenn wir jetzt nicht alle Register ziehen, dann droht Arbeits- und Fachkräftemangel zu einer dauerhaften Wachstumsbremse für Deutschland zu werden.“

Laut Gesetzentwurf erhofft sich die Bundesregierung jährlich etwa 75.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Neu ist ein Punktesystem, mit dem eine sogenannte Chancenkarte zur Arbeitssuche in Deutschland erworben werden kann.

Dass erheblicher Handlungsbedarf besteht, ist unbestritten. Das zeigen auch verschiedene Studien. Wie ist die momentane Lage? Welche Fachkräfte werden am häufigsten gesucht? Was sind die größten Hemmnisse? Ein Überblick in Grafiken.

