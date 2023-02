Die Kommunen haben nach wie vor immense Herausforderungen zu bewältigen, um alle Geflüchteten unterzubringen. Auch der Main-Taunus-Kreis.

Berlin Der Hilferuf: eindringlich. Die Reaktion: gleich null. Überparteilich von CDU und SPD über FDP bis zu den Grünen haben die Verantwortlichen des hessischen Main-Taunus-Kreises um Hilfe gebeten.

Ihr Thema: die Unterbringung und Versorgung Geflüchteter. „Bei immer weiter anwachsenden Fluchtbewegungen sind unsere Kapazitäten endlich“, schrieben sie vor gut einer Woche in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU).

Es unterzeichneten unter anderem der Landrat und die Bürgermeister aller zwölf Kommunen. Doch ihr Appell verhallte. Eine Antwort sei bis heute nicht gekommen, sagte ein Sprecher des Landkreises am Donnerstag.

