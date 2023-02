Die Zahl der schutzsuchenden Menschen in Deutschland steigt stark an: Ein Überblick zur aktuellen Lage der Migration und ihrer Auswirkungen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

Deutschland verzeichnete im Jahr 2022 die höchste Zahl an Asylanträgen seit 2016.

Berlin Der Migrationsdruck auf Europa steigt. Auch in Deutschland sind die Auswirkungen spürbar. Vielerorts fehlen bezahlbarer Wohnraum, Kitaplätze und Lehrkräfte für Deutschkurse. Die Versorgung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen und anderen Schutzsuchenden ist für die Kommunen in Deutschland eine große Herausforderung.

Laut Prognosen dürfte sich die Lage in absehbarer Zeit nicht ändern. Nicht nur wegen des Ukrainekriegs, der die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Ein weiterer Grund ist: Deutschland gilt in Europa als Hauptzielland vieler anderer asylsuchender Menschen.

Wie verteilen sich die Geflüchteten derzeit auf die EU? Woher kommen sie und in welchen deutschen Bundesländern sind die meisten von ihnen untergebracht? Und was bedeuten die aktuellen Migrationsbewegungen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Deutschland? Ein Überblick in Grafiken.

1. Ungleiche Verteilung der Geflüchteten in der EU

